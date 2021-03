Hvad er så den rette støtte for mig?

For at finde ud af det, skal du stille dig selv to spørgsmål: "Hvilken størrelse er jeg?" Og "Hvilken form for motion dyrker jeg?"



Løb skaber en masse hoppen, så du bør bære en sports-bh med kraftig støtte, hvis du planlægger at løbe eller sprinte. Mindre støtte (eller slet ingen sports-bh) kan forårsage uoprettelig vævsskade og sænke din skridtlængde.



Alle bryster vejer forskelligt, men jo tungere eller større de er, jo mere vil de bevæge sig, og jo mere støtte har de brug for, selv til træning med lav intensitet såsom yoga.



Hvis du har et større bryst, kan du prøve Rival eller Alpha, der justeres bagpå, så du kan få en bedre pasform i kanten samt skuldrene. Sådan kan du få det rigtige kompressionsniveau, der føles behageligt under bevægelse.



Hvis du har et mindre bryst, kan du bruge en åndbar bh med lav støtte til træning med lav intensitet. Dette kan f.eks. være Indy-bh'en.



Når du har fundet den rigtige støtte, er det tid til at få helt styr på pasformen. Den rigtige sports-bh kan i høj grad forhindre brystet i at hoppe, så du kan forblive fokuseret, smertefri og være den bedste udgave af dig selv.