Hvordan træner jeg, mens jeg har menstruation? | NAQ

Aldrig stillede spørgsmål

Velkommen til vores Aldrig stillede spørgsmål, hvor vi svarer på de spørgsmål, du aldrig har turdet stille om bryster, sports-bh'er og træning.



I dag kommer vi vidt omkring og sikrer os, at du – hvis du ammer, har menstruation eller ingen af delene – samarbejder med din krop og bruger den rigtige sports-bh. Vi vil svare på: