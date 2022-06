Hvordan træner jeg, mens jeg har menstruation? | NAQ

"Dobbelt-bh" (at bære en almindelig bh under en sports-bh) er noget, som du bør styre uden om. Hvis du føler, at du ikke får tilstrækkelig støtte fra din sports-bh, så prøv at eksperimentere med modeller og former, der tilbyder mere tildækning eller er designet specielt til at stoppe brysterne fra at hoppe.



Den rigtige sports-bh føles rigtig, og du bør ikke have behov for ekstra støtte. Husk altid at være omhyggelig med den rigtige størrelse, for hvis du bærer den forkerte størrelse, kan det få dig til at føle, at noget ikke sidder, som det skal.