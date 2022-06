(Bra) by Dina | About Sports Bras

Jeg er så stolt over og spændt på at skulle åbne for Nikes nye takeover om sports-bh'er, "(Bra) by...", med mine tanker om dette essentielle stykke udstyr. Det er på tide, at vi tager et ærligt og grundigt kig på det stykke påklædning, som kvinder oftest beder mig om råd om. Ja... kvinder spørger mig mere om sports-bh'er end løbesko. Vi ved allerede, hvordan vi finder de løbesko, der passer os. Men når man leder efter den perfekte sports-bh, er der langt flere spørgsmål... Hvor går jeg hen? Hvad har jeg brug for? Hvordan skal det føles? 🤷



Det vil helt klart være en barriere for en aktiv livsstil, hvis man mangler viden om sports-bh'er, eller hvis man bruger en, der sidder forkert eller ikke giver nok støtte. Og det er helt unødvendigt. Vi ved, at masser af unge kvinder desværre stopper med at deltage i sport i begyndelsen af teenageårene. En af de største grunde er en generel følelse af ubehag og desværre også skam i forhold til deres hurtigt forandrende kroppe. Jeg forstår det. Jeg har selvfølgelig også været igennem det. Året før kunne man løbe omkring uden overhovedet at skulle tænke på bryster. Men nu har man pludselig to venner på brystet, der fuldstændig ændrer, hvordan ens krop bevæger sig og føles!



Hvis man ikke får den rette støtte, så vil man føle sig utilpas – også selvom man ellers elsker at dyrke sport. Mange piger forbinder brystsmerter med sport og fysisk aktivitet generelt. Og de tænker "det her passer ikke til mig", "nu er min bryster for store til det her", "det her gør for ondt" og endelig "det stresser mig for meget". Men sådan burde det ikke være. Især da mange ikke ved, at man med den rette bh kan løse en lang række af de her problemer.



Så lad os prøve at afmystificere og fjerne stigmatiseringen omkring sports-bh'er.



Jeg er stolt af at kunne præsentere (Bra) By Dina: den skamfri udgave. Vi taler åbent om emnet. Jeg vil vise jer forskellige mængder støtte, forskellige bh-typer og svare på nogle spørgsmål, som mange ofte ikke tør stille. Men I kan spørge mig – jeg dømmer ikke 😄



Lad os komme i gang



Kærlighed fra Dina xxx