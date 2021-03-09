(Bra) by Dina | Sports Bra Style

(Bra) by Dina Asher-Smith
Styling med sports-bh med Dina Asher-Smith
(Bra) by Dina er en takeover med dronningen af sports-bh'er (og sprint), der har fokus på, ja, sports-bh'er. Denne uge har Dina Asher-Smith stylet sine yndlingssports-bh'er fra Nike med sin egen garderobe. Se hendes stildagbog nedenfor.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash og leggings stylet med læderblazer og hæle
"Det her var mit yndlingslook. Jeg elskede det brune og sorte sammen med det larmende bh-print. Når jeg klæder mig på, kan jeg sommetider lide at udfordre mig selv og træde uden for min komfortzone. Jeg har en mental note om at presse mig selv til at bære flerfarvede kombinationer oftere. Jeg søger naturligt mod ensfarvet og kunne leve med det hele dagen hver dag med kun små nuanceskift. Men nogle gange skal du prøve noget andet! For mig var det at blande brunt og sort i dag. Jeg elsker sports-bh'ens livlige print og det, at printet også var på leggingsene og fremhævede silhuetten. Så fint!"
Nike Indy Ultrabreathe med sød cardigan og løse jeans
Denne håndtaske er min, og jeg elsker den! Jeg ejer ikke mange ting i babyrosa, men jeg var bare nødt til at finde noget, der passede til denne taske. Så sød!! Denne type sports-bh er min favorit. Det er ikke nødvendigvis den, jeg løber i, men det er sådan et æstetisk tiltalende design og virkelig behageligt. Jeg elsker det lille hul midt i sports-bh'en, og jeg elsker stropperne. Det gør den ikke kun til en virkelig behagelig og støttende bh, men også til et interessant og sexet design.