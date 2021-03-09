(Bra) by Dina | Sports Bra Style

"Det her var mit yndlingslook. Jeg elskede det brune og sorte sammen med det larmende bh-print. Når jeg klæder mig på, kan jeg sommetider lide at udfordre mig selv og træde uden for min komfortzone. Jeg har en mental note om at presse mig selv til at bære flerfarvede kombinationer oftere. Jeg søger naturligt mod ensfarvet og kunne leve med det hele dagen hver dag med kun små nuanceskift. Men nogle gange skal du prøve noget andet! For mig var det at blande brunt og sort i dag. Jeg elsker sports-bh'ens livlige print og det, at printet også var på leggingsene og fremhævede silhuetten. Så fint!"

