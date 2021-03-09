(Bra) by Dina | Choosing a Sports Bra For a Friend

Sidst opdateret: 9. marts 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Pasform til dine venner
Hvis du er blevet begejstret for (Bra) by Dina (verdensmesterens takeover om alt om sports-bh'er), så har du fundet ud af, at Dina Asher-Smith ved, hvad hun taler om. Hun bruger sports-bh seks dage om ugen, så hun har helt styr på sin størrelse.
Men hvad med hendes venner? Tjek, hvad der sker, når hun til en forandring styler en anden.
Bh'en med indlæg i ét stykke
Dina valgte bh'en med indlæg i ét stykke til Portia, og den sidder perfekt. Pasform, stil og funktion er lige i skabet, og med det innovative design uden besværlige indlæg, der falder ud og klumper sammen, ser Portia knivskarp ud og føler sig fri. Godt gået, Dina.