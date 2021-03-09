(Bra) by Dina | Choosing a Sports Bra For a Friend

(Bra) by Dina Asher-Smith

Hvis du er blevet begejstret for (Bra) by Dina (verdensmesterens takeover om alt om sports-bh'er), så har du fundet ud af, at Dina Asher-Smith ved, hvad hun taler om. Hun bruger sports-bh seks dage om ugen, så hun har helt styr på sin størrelse.



Men hvad med hendes venner? Tjek, hvad der sker, når hun til en forandring styler en anden.

