Saadan vælger man den rigtige sports-bh | Aldrig stillede spørgsmål

Aldrig stillede spørgsmål
Sports-bh'ens power
Velkommen til vores Aldrig stillede spørgsmål, hvor vi svarer på de spørgsmål, du aldrig har turdet stille om bryster, sports-bh'er og træning.
I dag dykker vi ned i emnet sports-bh'er – mere specifikt de rigtige størrelser af sports-bh'er. Vi vil svare på:
- Hvorfor er det vigtigt at investere i en sports-bh?
- Hvordan finder jeg ud af størrelserne på Nike-bh'er?
1. Hvorfor er det vigtigt at investere i en sports-bh?
De ser måske ikke ud af meget, men det er en krævende proces at designe og producere sports-bh'er. Det starter med forskning, udvikling og testning, og derefter skal de så produceres. Nogle bh'er tager år at udvikle, især fordi de er designet med tanke på performance på tværs af et kæmpestort antal størrelser (sammenlignet med anden beklædning og sko).
Design for øje
Sports-bh'er skal ikke bare føles rare, de skal også kunne strække og bøje sig og fungere sammen med din krop. Hver detalje overvejes, lige fra tekniske fugttransporterende materialer, der forbliver tørre og føles bløde, til elastikker, polstring og lynlåse, der holder over tid, så din bh er behagelig, slidstærk, passer perfekt og støtter dine bryster, når du bevæger dig.
2. Hvordan finder jeg ud af størrelserne på Nike-sports-bh'er?
Nok kan de virke overvældende i starten, men når du først finder ud af størrelsesvejledningerne, burde de hjælpe dig med at finde dit udgangspunkt. Men det er vigtigt at huske på, at den bedste måde at finde den bedste bh-pasform er ved at prøve dem.
For Nike-bh'er starter størrelserne små, og så forøges kantstørrelse, skålstørrelse og strophøjde, når du når de større størrelser. Afhængigt af bh-modellen kan dette gøres på forskellige måder. Nogle af vores skalaer omfatter skålstørrelser, så du kan bruge dem til at finde ud af, hvilken én der passer til dig. Andre modeller (ofte dem uden separat udformede skåle) bruger en forskudt tilgang, der går fra XS til XL.
Der sker ændringer
Det er vigtigt at huske på, at dine bryster ændrer størrelse hele tiden. De bliver mindre og vokser på baggrund af din vægt, under graviditet, og når du har menstruation, hvilket er godt at huske, når du leder efter din perfekte pasform. En bh, der passer første dag i din menstruationscyklus, kan føles helt anderledes et par uger senere, så det er en god idé at have et par forskellige modeller og størrelser, så du altid er dækket ind.
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