Saadan vælger man den rigtige sports-bh | Aldrig stillede spørgsmål

Nok kan de virke overvældende i starten, men når du først finder ud af størrelsesvejledningerne, burde de hjælpe dig med at finde dit udgangspunkt. Men det er vigtigt at huske på, at den bedste måde at finde den bedste bh-pasform er ved at prøve dem.



For Nike-bh'er starter størrelserne små, og så forøges kantstørrelse, skålstørrelse og strophøjde, når du når de større størrelser. Afhængigt af bh-modellen kan dette gøres på forskellige måder. Nogle af vores skalaer omfatter skålstørrelser, så du kan bruge dem til at finde ud af, hvilken én der passer til dig. Andre modeller (ofte dem uden separat udformede skåle) bruger en forskudt tilgang, der går fra XS til XL.

