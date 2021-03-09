(Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra

Det her er min yndlings-"elegante tante"-frakke. Jeg elsker den. Jeg købte den til min fødselsdag i 2019 og har det fantastisk i den. Jeg var vild med Indy-bh'en, og det her er en af mine bedste "afslappede og behagelige" styles. Jeg følte mig både fabelagtig og superkomfortabel i frakken og bh'en.

