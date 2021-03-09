(Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra

Sidst opdateret: 9. marts 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Styling med sports-bh med Dina Asher-Smith

(Bra) by Dina er en takeover med dronningen af sports-bh'er (og sprint), der har fokus på, ja, sports-bh'er. Denne uge har Dina Asher-Smith stylet sine yndlingssports-bh'er fra Nike med sin egen garderobe. Se hendes stildagbog nedenfor.

Nike Indy V-hals kombineret med frakke, shorts og robuste støvler

Det her er min yndlings-"elegante tante"-frakke. Jeg elsker den. Jeg købte den til min fødselsdag i 2019 og har det fantastisk i den. Jeg var vild med Indy-bh'en, og det her er en af mine bedste "afslappede og behagelige" styles. Jeg følte mig både fabelagtig og superkomfortabel i frakken og bh'en.

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    Her er Dinas Takeover
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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Styling med sports-bh med Dina Asher-Smith
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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Sports-bh'er og den yngre mig

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