Sådan vasker du en sports-bh | NAQ

Bryster fås ikke med indbygget støtte, og det betyder, at de bevæger sig, når vi bevæger os: fra side til side, op og ned og ud og ind. Jo større de er, jo mere hopper de, så hvis du har en stor barm, kan det betale sig at kigge efter modeller, der giver mere støtte, selv til aktiviteter med lav intensitet.



Modeller med mere tildækning og kompression kan hjælpe dig med at undgå ubehag eller smerte, så det er værd at bruge tid på at finde den rette pasform. Både Rival og Alpha justeres i ryggen, så atleter med en større barm kan få en bedre pasform ved kanten og skuldrene. At finde den rette pasform betyder, at man kan få den optimale kompression, så du føler dig bedre tilpas, når du bevæger dig.

