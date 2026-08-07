Sådan vasker du en sports-bh | NAQ

Aldrig stillede spørgsmål
Små bryster, store bryster og bh-skåle, der krøller sammen
Velkommen til vores Aldrig stillede spørgsmål, hvor vi svarer på de spørgsmål, du aldrig har turdet stille om bryster, sports-bh'er og træning.
Når det kommer til bh-spørgsmål, er der rigtig mange ting at tage fat på. I dag svarer vi på:
- Hvilken bh passer til mine små bryster og store brystkasse?
- Hvor kan jeg finde den rette støtte til mine store bryster?
- Hvordan sikrer jeg, at bh-skålen ikke krøller sammen?
1. Hvilken bh passer til mine små bryster og store brystkasse?
Det kan være lidt af en kamp at finde en bh med en god pasform, når butikshylderne ikke har noget, der passer til din kropsbygning. Men mist ikke modet, for der findes størrelser, der passer til enhver krop, og også til din.
Når du leder efter den perfekte pasform, skal du kigge efter bh'er, der har mere specifikke størrelser. Prøv Alpha-bh'en, der er superbehagelig, har kraftig støtte og fås i størrelser til dig, der har en mindre skålstørrelse, men en større brystkasse. Hvis du leder efter en endnu mere specifik pasform, fås Rival-bh'en i størrelserne 30A-44G.
2. Hvor kan jeg finde den rette støtte til mine store bryster?
Bryster fås ikke med indbygget støtte, og det betyder, at de bevæger sig, når vi bevæger os: fra side til side, op og ned og ud og ind. Jo større de er, jo mere hopper de, så hvis du har en stor barm, kan det betale sig at kigge efter modeller, der giver mere støtte, selv til aktiviteter med lav intensitet.
Modeller med mere tildækning og kompression kan hjælpe dig med at undgå ubehag eller smerte, så det er værd at bruge tid på at finde den rette pasform. Både Rival og Alpha justeres i ryggen, så atleter med en større barm kan få en bedre pasform ved kanten og skuldrene. At finde den rette pasform betyder, at man kan få den optimale kompression, så du føler dig bedre tilpas, når du bevæger dig.
3. Hvordan sikrer jeg, at bh-skålen ikke krøller sammen?
Ræk hånden i vejret, hvis du nogensinde har fisket en bh ud af vaskemaskinen, der var vredet helt ud af form. Eller fået ødelagt dit træningsflow, fordi din bh ikke fungerer ordentligt. Bh-skåle, der krøller sammen, vil næsten helt sikkert ødelægge træningen for dig – og det er et velkendt irritationsmoment, når du bruger en bh med udtagelige indlæg. Hvis indlæggene sidder forkert, kan de folde sig og krølle sammen, hvilket kan få det til at stramme eller give friktion.
Vask i en fart
Vaskemaskinens program (især centrifugering) er årsagen til, at dine bh'er krøller sig sammen. Du kan undgå det problem ved at tage indlæggene ud og vaske dem i hånden. Sørg efterfølgende for, at indlæggene kan lufttørre. Hvis indlæggene kommer i tørretumbleren, kan det føre til uønskede folder og rynker.
Når du sætter indlæggene tilbage i bh'en, skal du sikre, at de sidder korrekt (med lige sider og ikke sidelæns). Brug lidt tid til at sikre dig, at de sidder korrekt. Så er det tid til at komme i gang!
Se vores andre Aldrig stillede spørgsmål, og find ud af, hvilke spørgsmål I har stillet om bh'er, bryster og træning.