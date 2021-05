Hvor kan jeg købe en sports-bh? | Aldrig stillede spørgsmål

Din krop forandrer sig, og du har pludselig (eller måske føler du mere, at du ENDELIG) fået bryster, og du er nu klar til en sports-bh. Vi kan godt forstå, at det kan føles akavet at snakke med sine forældre om at få en bh. Men det behøver det ikke være. Hør her, hvordan Dina ville gøre det. Og husk, at det er helt normalt, at din krop forandrer sig, og at det ikke er noget at skamme sig over. Det er noget, man bør fejre.