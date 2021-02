(Bra) by Dina | Letter To My 12-Year-Old Self

Et brev til mit 12-årige jeg

Hej Dina



Det er dig, tretten år senere.



Ok, en hurtig opsummering... du er en rigtig god sprinter nu. Det er sejt. Og det er så sjovt. Dit job er at rejse verden rundt og gøre, hvad du elsker på højeste plan. Og du får venner fra hele verden. Jeg vil ikke ødelægge overraskelsen og nævne dine resultater, men du vil være virkelig stolt af dig selv. Stol på mig.



Det mest presserende, jeg er nødt til at fortælle dig, er, at du om cirka et år kommer til at brække din fod rigtig smertefuldt ved at være til hockeytræning i halvsøvne kl. 07. Så mit råd er at være opmærksom om morgenen. Gå ikke til træning uden at være vågen! For du vil prøve at hoppe over bolden, når den sendes til dig... og så vil du misbedømme den, lande på bolden, glide og brække din fod. Men hvis du ikke lytter og stadig ender med krykker, er det okay... det viser dig, at din kærlighed ligger hos stadionatletik, og at du faktisk hører til på en bane.



Nå, lad os tale om dine bryster og sports-bh'er! Så... din rejse fra bryst til bh er langt mindre spændende end nogle af dine venners. Faktisk så... er det ikke så lang en rejse, som du tror, da du ikke vokser meget mere hahahahaha. Men med hensyn til selve beklædningsgenstanden vil du ende med at leve i dem. Du ejer flere sports-bh'er end normale bh'er. Faktisk flere sports-bh'er end jeans, afslappede T-shirts... eller dybest set enhver afslappet beklædningsgenstand. Og i de smukkeste farver, stilarter og designs. Du bærer en mindst seks dage om ugen. (Ja beklager, du træner seks dage om ugen nu. John forstærkede det virkelig).