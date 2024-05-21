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Kimia Alizadeh

Taekwondo-powerhouse Kimia Alizadeh trodser alle odds med sin vedholdende vilje til at vinde. Som en stolt repræsentant af flygtningefællesskabet er hun et symbol på modstandsdygtighed, ånd og vedholdenhed.

Sidst opdateret: 21. maj 2024
2 minutters læsetid
Nike-atlet: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disciplin: Taekwondo
Oprindelsesland: Iran
Landshold: Bulgarien
Født: 10. juli 1998

"Jeg har ikke drømme, jeg har kun mål. En drøm er for uhåndgribelig, for svær at opnå. Men når du har et mål, så er det indenfor rækkevidde."

Kimia tror ikke på drømme. "En drøm er for uhåndgribelig, for svær at opnå. Men når du har et mål, så er det indenfor rækkevidde." Hun tror på altid at bevare jordforbindelsen – sådan bliver sejren en realitet.

Olympic Refuge Foundation

Nike er drevet af en tro på sportens magt til at drive verden fremad. Lær mere om, hvordan Nike hjælper med at støtte fordrevne atleter med Olympic Refuge Foundation.

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