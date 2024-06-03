Tilpas sportsfaciliteterne til piger

Sørg for, at sportsfaciliteterne passer til piger
Træningsvejledning til piger
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsguiden til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.
Faktum er, at sportsudstyr og faciliteter ikke altid er designet til piger. Og det er utilsigtet forstærket på mange måder. At skulle gå til den anden ende af parken for at finde et toilet eller at være iført brugte uniformer fra drengeholdet, sender et signal om, at pige-atleter ikke prioriteres. Beskyttelsesudstyr fremstilles ikke altid specielt til piger og kan endda sidde dårligt, ubehageligt og nogle gange være usikkert.
"Alt for ofte må piger nøjes, hvilket skaber en negativ oplevelse af sport".
Piger har brug for udstyr og tøj der passer til dem, nærliggende faciliteter, der er rene og sikre til hygiejniske behov og træning, der er planlagt på steder og til tider, så deres fysiske sikkerhed ikke udsættes. Selvom du ikke nødvendigvis kan bygge et bedre toilet, kan du skabe en sikker og god oplevelse ved at tage disse behov i betragtning, når du planlægger, hvordan og hvor I skal træne.
Og husk på, at mange piger ikke opmuntres til at dyrke sport. Bare det at møde op kan være svært, så det er endnu vigtigere for hende at være i et positivt miljø, der giver hende mulighed for at føle sig sikker og have det sjovt uden diskrimination og forskelsbehandling.
Gør hende klar til succes
- Sørg for deres sikkerhed, og lad dem føle, at de hører til
Tjek stedet, før det skal bruges, for at sikre, det er uden farer, godt oplyst og ordentligt overvåget. Toiletter bør være let tilgængelige og give mulighed for privatliv. Hvis et sted ikke lever op til kravene, så tjek alternativer (fx et andet træningscenter eller en anden park), eller planlæg træning i dagtimerne.
- Skab inkluderende miljøer
Giv atleter en chance for at føle, at de er en del af et hold. I takt med at normer omkring køn ændrer sig, bør alle børn føle, at de hører til. Start med at bruge et sprog, der inkluderer alle. I stedet for at sige, "drenge" eller bruge de forkerte stedord, så brug inkluderende ord som "hold" eller "spillere". Lad dem så personliggøre stedet, selv hvis det er noget så simpelt som at hænge et banner med holdnavn og -symbol op.
- Find udstyr til hende
Piger og drenge har forskellige behov, især når puberteten starter. Det er vigtigt at tænke over, hvordan ting som størrelser, beskyttelsesudstyr og tøj kan have indflydelse på pigers oplevelser. Sidder en pige ude, som ikke sad ude tidligere? Det kan skyldes, at hun er fysisk utilpas. Find ud af, hvad der sker, og hvad du kan gøre for at hjælpe hende ind i kampen igen.