Tilpas sportsfaciliteterne til piger

Piger har brug for udstyr og tøj der passer til dem, nærliggende faciliteter, der er rene og sikre til hygiejniske behov og træning, der er planlagt på steder og til tider, så deres fysiske sikkerhed ikke udsættes. Selvom du ikke nødvendigvis kan bygge et bedre toilet, kan du skabe en sikker og god oplevelse ved at tage disse behov i betragtning, når du planlægger, hvordan og hvor I skal træne.

Og husk på, at mange piger ikke opmuntres til at dyrke sport. Bare det at møde op kan være svært, så det er endnu vigtigere for hende at være i et positivt miljø, der giver hende mulighed for at føle sig sikker og have det sjovt uden diskrimination og forskelsbehandling.