Sådan får man piger til at spille – og blive ved med det

Piger vil gerne dyrke sport. De vil gerne bevæge sig, konkurrere, tage chancer og være en del af noget. Det, der kan være svært, er at sørge for, at de kommer på banen eller i træningscentret med det rigtige udstyr (fx sports-bh'er og hårelastikker), og at de bliver ved med at spille.

Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men piger dropper ud af sport dobbelt så ofte som drenge. For piger i bymiljøer og etniske minoriteter er antallet endnu større.