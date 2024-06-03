Sådan får man piger til at spille – og blive ved med det
Træningsvejledning til piger
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsvejledningen til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.
Piger vil gerne dyrke sport. De vil gerne bevæge sig, konkurrere, tage chancer og være en del af noget. Det, der kan være svært, er at sørge for, at de kommer på banen eller i træningscentret med det rigtige udstyr (fx sports-bh'er og hårelastikker), og at de bliver ved med at spille.
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men piger dropper ud af sport dobbelt så ofte som drenge. For piger i bymiljøer og etniske minoriteter er antallet endnu større.
Det gode er, at vi alle kan gøre noget, for at piger kan dyrke sport og fortsætte med det. Piger har brug for et par vigtige ting for at skabe en positiv, meningsfuld forbindelse til sport:
- Muligheden for at være en del af et hold, konkurrere, få nye venner og skabe relationer med holdkammerater og de voksne omkring dem.
- Rollemodeller er også vigtige, fx kvindelige trænere og mennesker i deres liv, som beundrer kvindelige atleter. Piger, som har det, er mere tilbøjelige til fortsat at spille, når de bliver ældre.
- I sidste ende bliver vi nødt til at skabe en sportskultur, der inkluderer og løfter piger, hvis vi vil have, at de skal blive ved med at spille. Det begynder med den kultur, vi skaber på vores hold.
Nike samarbejder med fællesskabspartnere og eksperter for at vende denne udvikling i sport. De voksne i pigernes liv kan være fortalere for og allierede i denne indsats ved at skabe positive oplevelser for piger på alle de forskellige baner og andre steder, hvor piger træner. I samarbejde med eksperter har vi lavet denne guide som et udgangspunkt for alle. Og hvis du vil have flere tips, så se disse tipssider.
Gør hende klar til succes
- Inspirér dem til at elske sport
Inspirér piger (og drenge!) med eksempler på kvindelige atleter og kvindehold. Og når du er i gang, så lad pigerne gøre sportsfaciliteterne til deres egne. Hvis der er et omklædningsrum, så pynt det op. Få piger til at involvere sig og skabe holdnavne, bannere og hvad som helst andet, der får dem til at føle sig som en del af holdet.
- Tænk over fordommene
Piger mødes med andre forventninger end drenge, og sommetider er det et problem. Spørg dig selv: Bliver hun heppet på lige så meget som drengene? Bliver hun betragtet som skrøbelig? Bliver hendes adfærd set på anderledes (er hun "kommanderende", når en dreng er "holdleder")? Tag dig tid til at tænke over, hvad du gør for at skabe lige vilkår. Spørg dig selv efter hver træning, om dine forventninger til pigerne er anderledes end til drengene.
- Involver familierne
Det er ikke altid op til pigerne selv, om de må dyrke sport eller ej. Det er vigtigt at engagere forældre og andre nære relationer i at indtage en aktiv rolle i pigernes deltagelse. Tilskynd dem til at heppe på alle til alle træninger. Lav træningsøvelser, der inkluderer familiemedlemmer. Når familier bliver involveret, er det mere sandsynligt, at de bliver ved med at komme tilbage med pigerne til træningen.