Inden for coaching kaldes det en "Mastery Approach" – en række teknikker, der fremmer motivation og indsats, udvikler atletiske færdigheder og reducerer angst. Trænere, som bruger en "mastery approach", giver unge mennesker mulighed for virkelig at engagere sig og udvikle deres færdigheder. En træner, som bruger en "mastery approach", fokuserer på:

Ting, som en atlet kan kontrollere:

Trænere, som fokuserer på det, en atlet kan kontrollere – som fx at gøre en indsats, prøve noget nyt og fortsætte med noget, der er svært – hjælper atleten med at udvikle et vigtigt fundament, som gør dem i stand til at præstere, og ikke bare fiksere på det endelige resultat. Ved at fokusere på det, de kan kontrollere, hjælper man også atleterne med at forme deres egen vej og den spiller, de bliver fremover. Ting, som en atlet kan kontrollere:

Ingen kan tage en tennisketcher i hånden og blive Serena Williams på én dag. Og hvis en pige, der lige er begyndt til tennis, kun sammenligner sig med Serena eller med den bedste spiller på sit eget hold, bliver hun helt sikkert skuffet. Det er bedre at fejre det i det små – første gang hun rammer over nettet, den længste bold og første gang hun rammer en overhåndsserv perfekt – så hun bliver ved med at være motiveret til at lære. Tilbage på sporet, efter man har begået en fejl:

Piger internaliserer ofte fejl anderledes end drenge og tager det mere personligt, hvilket kan få dem til at give op hurtigere for at undgå ubehaget. Find ud af, hvordan pigerne mentalt kommer videre på trods af de fejl, de begår, så de kan opbygge selvtillid, fokusere på næste sæt og have det sjovt.

Pigerne vil gerne vide, at de gør fremskridt – ikke kun, når det kommer til sejre og tab, men også med hensyn til udviklingen af deres færdigheder. Der er ingen, som er født med et mesterskabstrofæ i hånden. Fremskridt tager tid, og det betyder, at det er lige så vigtigt at fejre de små sejre (færdighedsudvikling, indsats, opbakning og samarbejde), som det er at fejre vundne kampe og scorede mål.