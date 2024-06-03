Fokusér på fremskridt, ikke præstation
Træningsvejledning til piger
Eksperter udtaler, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med fællesskabspartnere og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat Træningsguiden til piger: En kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.
Det er utroligt meningsfuldt, når man ser sig selv blive bedre til noget. Piger vil gerne have trænere, som hjælper dem med at have det godt med deres fremskridt – uanset hvordan kampen ender. Det er der, man lærer noget, og der, sport giver mening. Hvert sving, aflevering, sprint eller spark beviser det. Og det gør hver forbier, fald, misser eller fejl også.
Inden for coaching kaldes det en "Mastery Approach" – en række teknikker, der fremmer motivation og indsats, udvikler atletiske færdigheder og reducerer angst. Trænere, som bruger en "mastery approach", giver unge mennesker mulighed for virkelig at engagere sig og udvikle deres færdigheder. En træner, som bruger en "mastery approach", fokuserer på:
- Ting, som en atlet kan kontrollere:
Trænere, som fokuserer på det, en atlet kan kontrollere – som fx at gøre en indsats, prøve noget nyt og fortsætte med noget, der er svært – hjælper atleten med at udvikle et vigtigt fundament, som gør dem i stand til at præstere, og ikke bare fiksere på det endelige resultat. Ved at fokusere på det, de kan kontrollere, hjælper man også atleterne med at forme deres egen vej og den spiller, de bliver fremover.
- Ting, som en atlet kan kontrollere:
Ingen kan tage en tennisketcher i hånden og blive Serena Williams på én dag. Og hvis en pige, der lige er begyndt til tennis, kun sammenligner sig med Serena eller med den bedste spiller på sit eget hold, bliver hun helt sikkert skuffet. Det er bedre at fejre det i det små – første gang hun rammer over nettet, den længste bold og første gang hun rammer en overhåndsserv perfekt – så hun bliver ved med at være motiveret til at lære.
- Tilbage på sporet, efter man har begået en fejl:
Piger internaliserer ofte fejl anderledes end drenge og tager det mere personligt, hvilket kan få dem til at give op hurtigere for at undgå ubehaget. Find ud af, hvordan pigerne mentalt kommer videre på trods af de fejl, de begår, så de kan opbygge selvtillid, fokusere på næste sæt og have det sjovt.
Pigerne vil gerne vide, at de gør fremskridt – ikke kun, når det kommer til sejre og tab, men også med hensyn til udviklingen af deres færdigheder. Der er ingen, som er født med et mesterskabstrofæ i hånden. Fremskridt tager tid, og det betyder, at det er lige så vigtigt at fejre de små sejre (færdighedsudvikling, indsats, opbakning og samarbejde), som det er at fejre vundne kampe og scorede mål.
Gør hende klar til succes
- Udvikling af færdigheder skal fejres
Det er ikke nok for piger bare at blive bedre. De har brug for at få at vide, at de bliver bedre. Opmuntring og uforbeholden fejring sammen med betænksom feedback og tracking af fremskridt hjælper piger med at udvikle selvsikkerhed og prøve nye ting.
- Beløn alle indsatser
Holdmedlemmer bidrager med forskellige ting på forskellige tidspunkter. Hvert bidrag gør en forskel for holdet, så sørg at fejre den pige, der prøver noget nyt, selv hvis det ikke går helt perfekt. Ros de holdkammerater, der hepper højlydt på andre, laver flere afleveringer med bolden end i sidste uge eller giver den fuld skrue.
- Sæt børn sammen efter færdighedsniveau
I gruppeaktiviteter er det nyttigt at sætte børn sammen efter færdighedsniveau. Dette hjælper med at udvikle færdigheder og gør det nemmere for dem at udfordre hinanden. Hvis der er stor forskel i færdighedsniveau, så bed de mere erfarne spillere om at hjælpe de nyere spillere med at opnå disse færdigheder.