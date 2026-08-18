Vintersko

(15)
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Sko til mænd
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Sko til mænd
1.399 kr.
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
849,90 kr.
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Sko
Genanvendte materialer
Nike Ava Rover
Sko
1.049 kr.
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Løbesko med reflekterende detaljer til vej til kvinder
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Løbesko med reflekterende detaljer til vej til kvinder
1.249 kr.
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til mænd
Nike Air Max Moto 2K
Sko til mænd
979,90 kr.
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Vandtætte løbesko til vej med reflekterende detaljer til mænd
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Vandtætte løbesko til vej med reflekterende detaljer til mænd
1.249 kr.
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sko til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Omni Multi-Court
Sko til mindre børn
329,90 kr.
Jordan City
Jordan City Støvler til mænd
Jordan City
Støvler til mænd
29% rabat
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Nike Zoom Vomero 5 Premium Sko til mænd
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Sko til mænd
29% rabat
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sko til større børn (indendørs/bane)
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Sko til større børn (indendørs/bane)
25% rabat
Jordan Spizike
Jordan Spizike Sko til større børn
Jordan Spizike
Sko til større børn
26% rabat
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Vandtætte løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Vandtætte løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
29% rabat
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtætte trailløbesko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtætte trailløbesko til kvinder
29% rabat
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Vandtætte løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Vandtætte løbesko til vej til kvinder
29% rabat