Coaching af atleter med hijab

Det rigtige produkt kan gøre en stor forskel for, hvordan piger oplever sport, og for nogle piger omfatter dette at bære hijab. For piger, der vælger at bære den, kan hijabben være en kilde til power og styrke både på og uden for banen.



Denne vejledning hjælper dig med at give atleter med hijab – og deres holdkammerater – de oplysninger og den støtte, de skal bruge for at blive ved med at spille.



For en pige bør aldrig være nødt til at vælge mellem, hvad hun spiller, og hvad hun tror på.



Tak, for alt det du gør for at få flere piger til at bevæge sig!