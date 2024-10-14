Coaching af atleter med hijab

Træning af Hijabi-atleter
Skab tilhørsforhold som træner
Nike tror på, at sporten er stærk nok til at rykke verden fremad, og at det starter med børn. Vi ved, at aktive børn ikke bare er sundere, men klarer sig bedre i skolen, i deres fællesskaber og i deres kommende karrierer. Dette gælder i særdeleshed for piger, som ofte er mindre aktive og har færre muligheder for at dyrke sport, end drenge har.
Det rigtige produkt kan gøre en stor forskel for, hvordan piger oplever sport, og for nogle piger omfatter dette at bære hijab. For piger, der vælger at bære den, kan hijabben være en kilde til power og styrke både på og uden for banen.
Denne vejledning hjælper dig med at give atleter med hijab – og deres holdkammerater – de oplysninger og den støtte, de skal bruge for at blive ved med at spille.
For en pige bør aldrig være nødt til at vælge mellem, hvad hun spiller, og hvad hun tror på.
Tak, for alt det du gør for at få flere piger til at bevæge sig!
"Min mission er at fortælle min historie for at opmuntre den næste generation til at tage del i disse usædvanlige sportsgrene, hvor vi traditionelt ikke har haft adgang eller lokaler til at tage del i fægtning eller svømning eller gymnastik, eller hvad det måtte være".
Ibtihaj Muhammad
Olympisk medaljevindende fægter og første muslimske amerikanske kvinde, der har vundet en olympisk medalje
Grundlæggende om hijab
En hijab dækker hovedet og bæres af nogle muslimske kvinder. Traditionelt er den et symbol på sømmelighed og privatliv, og den er vigtig af religiøse, kulturelle og familiemæssige årsager.
Piger vælger at bære hijab i forskellige aldre. For nogle kan det være i starten af puberteten eller endda før. For andre kan det være i forbindelse med ægteskab, en bestemt alder eller bare, når hun selv beslutter sig for det. Nogle bærer den, når de selv vælger det, andre bærer den kun under religiøse aktiviteter, og andre bærer den, når de er i nærheden af mænd, de ikke er i familie med.
Det kan være besværligt og farligt at bære en løs hijab under sport. Som med enhver anden slags udstyr kan løstsiddende materialer, der ikke er åndbare og falder ned i øjnene eller lukker sved inde, være en udfordring i sportsgrene som basketball eller fodbold. En sportshijab (eller en tætsiddende hijab uden nåle eller lukkemekanismer, der kan gå op) tillader piger at bevæge sig.
Derudover kan piger vælge at bære lange ærmer, lange bukser eller leggings. Selvom dette er et individuelt valg, kan det være obligatorisk for hendes deltagelse.
“Mit råd til en ung boldspiller med hijab er aldrig at give op. Vær stolt af din muslimske identitet, vær stolt af din hijab, ryk grænserne, og tvivl aldrig på dig selv. Og når andre forventer mindst fra dig, så overrask dem altid ved at give mest".
Yasmin Said
Muslim Women’s Summer Basketball League
Fokus på pasform for hijab
En hijab bør byde på komfort og tildækning. Nike Pro-hijabben er særligt designet til spil og bevægelse. Her er et par tips til at hjælpe piger med at finde den optimale pasform:
- Sørg for, at elastikken, der sidder øverst på dit hoved, ikke er for langt nede i din pande. Hvis den er det, kan det betyde, at hijabben er for stor og vil bevæge sig og glide, når du spiller. Der er også en indre strop, der er med til at sikre tildækning og forhindre hijabben i at glide. Sørg for, at den er tætsiddende, men komfortabel.
- Hvis du bærer en trøje, så prøv at stoppe hijabben ned i halsudskæringen eller kraven, så den ikke bevæger sig, når du spiller.
- Nogle atleter med hijab anbefaler at have håret sat op i en lav knude, så hijabben passer bedre og føles mere komfortabel.
- Nike Pro-hijabben kan sidde lidt anderledes end andre hijabber, så prøv den et par gange for at se, hvad der føles bedst for dig.