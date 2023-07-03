Hayley Raso – Fodboldhistorier – Nike

Hayley Raso voksede op på Australiens Guldkyst. Hun svømmede og plaskede selvsikkert rundt i havet, men i skolen var Hayley genert. En dag holdt skolen optagelsesprøver til det lokale fodboldhold. Da Hayley lærte at sparke til bolden og drible, ændrede noget sig inde i hende. Det var præcis ligesom ved stranden. Hendes bekymringer forsvandt, og hun var ikke længere genert.



Hayley kom på holdet, og hendes bedstemor gav hende et smukt hårbånd for at fejre det. "Bær dette for at få styrke", sagde hun og bandt det i en sløjfe rundt om Hayleys hestehale. Siden den dag har Hayley aldrig spillet uden det. Hårbåndet har fulgt hende hele vejen fra det lokale fodboldhold og til OL i Tokyo. Det gav hende styrke i modgang og medgang – som da hun brækkede ryggen i en ulykke på banen. Hayley vidste ikke, om hun ville komme til at gå igen, for ikke at tale om at komme til at spille fodbold.



Men efter 6 måneders intensiv genoptræning snørede hun fodboldstøvlerne. Hun scorede et mål i sin første kamp, efter hun kom tilbage! I år glæder hun sig vildt til at repræsentere sit land i den største fodboldturnering i hjemlandet. Hendes bedstemor og resten af familien vil heppe fra sidelinjen. Uanset hvorfra man ser kampen, vil det være nemt at få øje på hende – kig blot efter det funklende hårbånd.



"Se dig ikke tilbage. Lad det ligge, og kom videre".



– Hayley Raso