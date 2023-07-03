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Sidst opdateret: 3. juli 2023
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Grace Geyoro

Grace har modbevist tvivlerne, siden første gang hun sparkede til en bold. Få hendes historie om, hvordan hun blev en stjerne for sin klub og for landsholdet.

Grace Geyoro – Fodboldhistorier – Nike

Grace Geyoro. Midtbanespiller, fransk. Født: 2. juli 1997.

Da Grace Geyoro var otte år gammel, trådte hun ind på fodboldbanen i sin hjemby Orleáns i Frankrig. Omkring hende var et hold fyldt med drenge. Grace var den første – og eneste – pige på holdet.

Mange syntes, det var mærkeligt, at Grace spillede fodbold. Selv hendes mor, Angelique, sagde, at spillet ikke var egnet til piger. Men Graces bror overtalte deres mor til, at Grace ikke bare var god – hun var fantastisk. Grace var så god, at hun som 15-årig begyndte at træne hos Paris Saint-Germain (PSG), en professionel fodboldklub. Og i 2017, da Grace var 19 år, blev hun professionel fodboldspiller hos PSG.

I 2022 var Grace blevet en favorit på det franske landshold. I Frankrigs EM-kamp mod Italien samme år imponerede hun publikum ved at blive den første spiller til at score et hattrick i første halvleg af en EM-kamp for kvinder. Efter sit tredje mål formede hun sine hænder til et hjerte og pegede det mod sin families pladser. Angelique – Graces største fan – heppede højest af dem alle.

"Bliv ved. Altid."

– Grace Geyoro

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Grace Geyoro – Fodboldhistorier – Nike

Illustrationer af Kaitlin June Edwards.

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