Alex Morgan – Fodboldhistorier – Nike

Som 8-årig annoncerede Alex Morgan, at hun ville deltage i De Olympiske Lege en dag, men hun vidste ikke, hvilken sport hun ville deltage med. Alex spillede alt. Nogle dage kørte hendes forældre hende fra softballtræning til fodboldtræning og så til en basketballkamp! I high school blev fodbold imidlertid Alex' yndlingssport.



Alex kæmpede med skader og tilbagslag på sin vej til toppen, men det lykkes hende at blive professionel fodboldspiller og i sidste ende at komme på det amerikanske kvindelandshold. Som 23-årig stod hun så i den travle storby London for at deltage i sit første OL.



USA spillede semifinalekamp mod Canada. Der stod 3-3, og de spillede i overtid. Det var nu eller aldrig. I kampens sidste minut svævede bolden mod Alex, som var nær målet. Der var forsvarsspillere overalt. Alex hævede sig mod himlen og lavede et hovedstød. Bolden fløj forbi forsvarsspillerne i en bue lige ind i nettet – og publikum brølede! Team USA vandt 4-3. Og tre dage senere rejste Alex hjem med sin helt egen olympiske guldmedalje.



"Det gælder om altid at arbejde hårdt, aldrig give op og kæmpe til det sidste, for kampen er ikke slut, før fløjten lyder."

– Alex Morgan