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Sidst opdateret: 3. juli 2023
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Kadeisha Buchanan

Guldmedaljevinder. Gamechanger. Find ud af, hvordan Kadeisha mod alle odds blev en af verdens bedste.

Kadeisha Buchanan – Fodboldhistorier – Nike

Kadeisha Buchanan. Forsvarsspiller, canadisk. Født: 5. november 1995.

Kadeisha er en talentfuld forsvarsspiller på banen. Hun kan lukke ned for nogle af de bedste angribere i verden. Når hun spiller midterforsvar, er hun som en skygge, idet hun forudser modstandernes bevægelser og udtænker deres skridt. Så slår hun til og stjæler bolden eller blokerer deres spil.

Men som yngre havde Kadeisha ikke meget håb om at blive professionel fodboldspiller. Hun var en del af en stor familie. Hendes mor havde flere jobs, men havde svært ved at betale huslejen og købe mad – for slet ikke at tale om fodboldudgifterne.

Men med hjælp fra venner og familie klarede Kadeisha og hendes familie sig. Og på trods af, hvor travlt hun havde, var hendes mor der og stod målmand, når Kadeisha trænede efter skole. Kadeishas kærlighed til spillet hjalp hende igennem de svære tider.

Som teenager fangede Kadeisha opmærksomheden hos nogle af verdens bedste trænere. Som 17-årig debuterede hun for Canada, og et par år efter var hun professionel spiller. I dag er hun udråbt som en af verdens bedste forsvarsspillere nogensinde. Hun er en urokkelig kraft på banen.

"Fodbold er mit liv. Jeg tror, det ændrede mit liv til det bedre."

– Kadeisha Buchanan

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Kadeisha Buchanan – Fodboldhistorier – Nike

Illustrationer af Camila Ru.

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