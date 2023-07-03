Chloe Kelly – Fodboldhistorier – Nike

Chloe Kelly voksede op i den vestlige del af London og spillede fodbold med sine fem ældre brødre. De spillede på asfalterede veje og i byens "bure" – de indhegnede baner – hvor kampene var vilde og hårde. Chloe var normalt den eneste pige, men det generede hende ikke. Uanset hvor hun tog hen, havde hun en bold ved sine fødder og var klar til at spille.

Da Chloe blev ældre, flyttede hun nordpå for at spille professionelt for Manchester City. Hun var kampklar og frygtløs og virkede derfor som skabt til succes. Men i 2021 fik Chloe en alvorlig benskade, der sendte hende på bænken. Hendes fans var bekymrede for, om hun måske aldrig ville vende tilbage. Men Chloe arbejdede hårdt i genoptræningen – og næsten et år senere var hun tilbage og spillede for Englands landshold.

I finalen i EM i fodbold for kvinder i 2022 var stillingen uafgjort 1-1 mellem England og Tyskland. I den forlængede spilletid skød Chloe – men blev blokeret. Da hun fik bolden igen, sparkede hun så hårdt, som hun kunne. Chloe opbevarer sin EM-medalje et sted, hvor hun kan se den hver dag – i sin skuffe med undertøj! Bolden fløj gennem luften, forbi målmanden og i nettet – MÅL! Chloes hold stimlede sammen på banen. Hun havde lige hjulpet dem med at vinde Englands første store trofæ i kvindefodbold.

"Egentlig er jeg ikke så nervøs, som jeg var tidligere, fordi jeg tænker 'Hvad er det værste, der kan ske?'. Jeg har været igennem det værste. Jeg skal nyde hvert øjeblik og spille uden frygt."

– Chloe Kelly