Kerolin Nicoli – Fodboldhistorier – Nike

Kerolin har altid elsket fodbold, men der var en tid, hvor hun ikke troede, hun nogensinde skulle dyrke sporten igen. Da hun var 11 år, mærkede hun en smerte i sit højre ben. Hun fandt senere ud af, at hun havde en sjælden sygdom, der forårsagede en infektion i hendes knogler. Selv efter at være blevet opereret var lægerne ikke sikre på, hun ville blive i stand til at spille en kontaktsport som fodbold.



Men Kerolin gav ikke op. Hun begyndte at sparke til bolden med venner for at få sine færdigheder og styrke tilbage. Hendes ben helede over tid, og hun var tilbage i spillet, hun elskede. Kerolin steg i rækkerne i klubsystemet i Brasilien, og endelig blev hendes drøm til virkelighed – hun blev professionel. I 2022 blev Kerolin en del af North Carolina Courage.



I sin første kamp mod NJ/NY Gotham FC brugte hun hvert et minut på at vise sin styrke på banen. Da Kerolin modtog bolden fra sin holdkammerat sidst i kampen, vidste hun, at hun skulle tage chancen. Hun løb ned ad banen, forbi tre forsvarspillere, og så WHAM – sparkede hun med sin højre fod bolden direkte ind i målet.



"Jeg har altid dedikeret mig til at opnå store succeser i min karriere."



– Kerolin Nicoli