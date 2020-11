Opbyg din mentale energi for at yde bedre

Videnskaben bag mental træthed

Ligesom man kan være fysisk udmattet efter en løbetur på 15 km eller en hurtig HIIT-træning, så kan man være mentalt udmattet efter en lang arbejdsdag eller efter en svær opgave, der bare varer et par minutter, siger Kristy Martin, der er forskningsassistent ved University of Canberra Research Institute for Sports and Exercise i Australien. En opgave, der fører til mental træthed, er typisk "noget du ville foretrække ikke at gøre, enten fordi det er meget svært eller rigtig kedeligt", fortæller Martin.



Andre studier har vist, at mental træthed kan påvirke din evne til at fastholde et bestemt belastningsniveau på en træningscykel, holde en isometrisk øvelse (som planken) eller holde tempoet på 1500 m svømning. Men det er påfaldende, at ingen af delene er sprint. Det er, fordi udholdenhed – som ifølge Martin er "enhver aktivitet, hvor man skal presse sig selv" – kan kræve en bevidst mental indsats for at vælge at fortsætte. "Og da mental træthed øger oplevelsen af belastning, bliver beslutningen om at fortsætte sværere", fortæller Martin. Under en 20 sekunders sprint har du på den anden side mindre tid til at tænke eller miste motiviationen.