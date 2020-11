Hvordan kan ultramaratonsløbere løbe så langt?

02. Planlæg efter det værste.

"Du skal forvente at blive udfordret på måder, du aldrig før har prøvet, for at nå gennem en ultra", siger McRae. "Når du når til 114 km, og stormen rammer, eller når du skal op ad endnu et bjerg, eller du har ondt i maven, sådan noget sker jo. Så du skal være mentalt forberedt på dem".



Laney træner sin hjerne til bedre at kunne håndtere den uundgåelige smerte under et løb: hyppige isbade. "Jeg fylder et badekar med isvand og sidder bare i det", siger han. "Efter fem minutter kæmper jeg med min hjerne, der siger: ‘Kom ud herfra! Du skal ud!’ Men jeg sidder bare og tager det ind, sommetider i op til 15 minutter. Jeg beroliger mit åndedræt. Jeg kommer til et punkt, hvor jeg tænker ‘Nej, du har det fint’".



Dermed ikke sagt, at du skal lave dig selv om til en ispind for at skabe viljestyrke. Du kan starte med at øve dig på en psykologisk teknik, der kaldes "realistisk optimisme", eller du kan lave en mental gennemgang af hver eneste lille ting, der kan gå galt, og udvikle en beredskabsplan for hver af dem. På den måde er du mindre tilbøjelig til at blive kørt ud på et sidespor, når noget går skævt.



03. Se det for dig, så gør det.

Ligesom de fleste eliteløbere udøver både McRae og Laney en vis form for visualisering før et løb. "Jeg elsker at lave ruterekognoscering", siger McRae. Jeg forestiller mig hver eneste del af ruten, når jeg går i seng, hvor hver bakke er, hvor hjælpestationerne er. Jeg foresiller mig selv løbe ind til hjælpestationerne, og hvad jeg helt præcist vil gøre på hver af dem".



Laneys tilgang er imidlertid lige præcis, som du ville forvente af en atlet, der sidder i isvand for at styrke sine nerver. "Jeg går direkte til problemet", siger han. "Jeg ved, jeg ikke behøver øve den del, der handler om at have det godt, så jeg forestiller mig selv meget varm og meget, meget tørstig, og min mave føles super dårlig. Og jeg er 8 km fra en hjælpestation".



Begge løberes visualiseringsformer tjener samme formål: at gøre deres sind klar til det forventede og uventede, så når tiden kommer, er deres reflekser skarpere, og deres fokus stærkere. Og det gælder ikke kun for episke løb. Aftenen før du skal løbe en morgentur, så prøv at forestille dig ethvert sving, vinden på din hud og hver sang på din playliste. Når du snører dine sko om morgenen og sætter i gang, så hold øje med, om du måske bevæger dig lidt hurtigere, eller om du bare har det sjovere.