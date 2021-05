5 tips til at håndtere udbrændthed ifølge eksperter i mental sundhed

Forestil dig dette her: Du prøver at tænde et stearinlys, som har et brugbart stykke stearin tilbage, men vægen er næsten helt brugt op, og der vil ikke komme ild i den. Hvis du har det ligesom den udtjente væge – du har stearinen, eller evnerne til at arbejde hårdt, men ilden vil ikke få fat – så er der god grund til at antage, at du er ramt af en solid gang udbrændthed. Den gode nyhed er, at du selv har evnen til at kæmpe dig ud af det, selvom du ikke kan se din egen væge i øjeblikket.



Du tænker muligvis, at udbrændthed er et fænomen, der er forbundet med skole, jobbet eller noget andet, der kræver masser af mental opmærksomhed. Og det kan det helt sikkert også være, især hvis man arbejder på et tæt team med en lang to-do-liste.



Men denne alt for almindelige konsekvens af aldrig at få (eller tage) en pause kan også krybe ind i andre dele af ens liv, siger autoriseret rådgiver i klinisk mental sundhed Tasha Holland-Kornegay, ph.d. En overdrevet hård eller repetitiv træningsplan kan køre dig ned, især hvis man ikke oplever nogen fremgang. At køre igennem den samme træningsrutine dag efter dag kan gøre det samme, især hvis der ikke venter noget nyt i horisonten (vi kigger på dig, 2020).