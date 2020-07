En lur giver øget performance

Kend dit søvnvindue

Hvis du gerne vil yde dit bedste under en eftermiddags- eller aftentræning, så prøv at få en lur mellem kl. 13 og 16, siger Bender. "Det falder sammen med det naturlige, døgnbetingede fald i opmærksomheden, som vi alle sammen oplever om eftermiddagen, og det er ikke så tæt på sengetid, at det vil påvirke din mulighed for at falde i søvn om aftenen".



Det betyder også noget, hvor lang tid der går, før du skal træne bagefter. Særligt efter lure, der varer 90 minutter eller længere, skal man bruge 95 til 155 minutter, før man træner, til at vågne rigtigt fra den langsomme, tunge fornemmelse, man har, lige når man vågner, siger Bender.



Hvis du tager en kortere lur, kan du måske drage fordel af en mindre forsinkelse mellem søvn og træning. En undersøgelse, som er publiceret i The Journal of Biological and Medical Rhythm, antyder, at en lur på 25 minutter, som slutter to til tre timer, før du skal træne, kan være bedre for din præstation end en, der slutter fire timer før. Årsagen er ukendt, men Bender mener, at et tidsrum på to til tre timer kan give den rette balance, hvor sløvheden forsvinder, og man når at vågne rigtigt op.