Vælg den rette musik, der giver dig energi, når du løber

At jamme afsted kan være super, hvis du også gerne vil booste din præstationsmål. Løbere, som lyttede til musik under sprintintervaller, nød deres træning mere med, end de gjorde uden, ifølge et studie publiceret i Journal of Sports Sciences. (Husk det, når du skal gennemføre nogle hårde intervaller.) Forskere i Indien fandt frem til, at en playliste med høj musik i hurtigt tempo også kan booste dig til at løbe væsentligt længere, og den ekstra mængde bevægelse i sig selv kan hjælpe dig til at stresse af og præstere bedst muligt.



For at høste belønningerne, som musikken tilbyder, skal du fintune din løbe-playliste. Sådan gør du.

Hold dig til sange, du elsker

Vær kræsen med dine sangvalg: Spring over genrer, der får dig til at føle dig melankolsk eller trist, og fyld op med musik, du er vild med. Uanset om det er den rytmiske energi fra hip-hop eller den intense EDM, indikerer visse studier, at jo mere energisk du bliver af en sang, jo mere kan den booste din præstation.

Fokuser på feel-good stuff

Selv om du måske holder af moody sange eller sjælfuld jazz, så prøv at vælge positive, energiske sange til løbeturene. Ifølge forskning publiceret i tidsskriftet Psychology of Sport and Exercise kan upbeat, motiverende musik øge dit energi-output under træning og hjælpe dig med at nyde træningen mere.

Find det ideelle beat

Match din musiks tempo til din træning for på en enkel måde at løbe med mere styrke. I et studie publiceret i tidsskriftet PLOS One, præsterede løbere bedre, når et fremtrædende, konsistent beat med motiverende musik matchede deres kadence, end de gjorde, når de løb uden musik. Dette er en form for audio motorsynkronisering, lige som en metronom kan hjælpe en musiker med at holde takten. For at opnå den præstationsfordel skal du finde sange med beats per minut (BPM), der passer med dit løbetempo.

Det bedste tempo til baggrundsmusik under træning synes at ligge mellem 120 til 140 BPM, ifølge Costas Karageorghis, PhD, professor i sports- og træningspsykologi på Brunel Universitet London og forfatter af Applying Music in Exercise and Sport. Alt i den lavere ende af dette tempointerval bør kunne hjælpe dig med at drive dig fremad i et afslappet og nemt løb. Til hårdere løb bør du gå efter den øvre ende af intervallet. (Der findes forskellige beregninger online til at bestemme sangens BPM, eller du kan estimere BPM ved at tælle sangens beat i 20 sekunder og derefter gange antallet med tre.)