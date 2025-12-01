Nike Black-Friday-Sport-BHs 2025: finde deine perfekte Passform
Gönne dir zuverlässige Unterstützung an allen wichtigen Stellen – hol dir am Black Friday einen Sport-BH von Nike. Dank der glatten Nähte und der an den Körper angepassten Silhouetten kreieren diese Designs jederzeit ein cleanes Outfit. Die Stoffe sind zudem nicht nur extrem soft und strapazierfähig, sondern auch sehr elastisch, wodurch du ganztägigen Komfort genießt. In dieser Kollektion findest du Sport-BHs mit hohem Ausschnitt, tief ausgeschnittene Styles sowie Designs mit schmalen Trägern. Natürlich immer mit dem ikonischen Nike Swoosh als unverkennbarem Gütesiegel.
Mit unseren anpassbaren Modellen hast du sogar noch mehr Flexibilität. Mit BHs, die sich hinten verstellen lassen, findest du deine optimale Passform. Bei solchen mit herausnehmbaren Polstern kannst du je nach Workout zwischen mehr oder weniger Stützkraft wählen. Und wenn dir maximale Abdeckung wichtig ist, dann hol dir einen Style mit eingenähten Polstern, die garantiert nicht verrutschen. Wir haben sogar vielseitige Tanktops mit integriertem BH, die Komfort und mühelose Bewegungsfreiheit versprechen. Du machst gerne intensive Workouts, bei denen alles an Ort und Stelle bleiben muss? Dann hol dir einen Nike Sport-BH am Black Friday, der speziell für hohe Intensität konzipiert wurde und besonders viel Stützkraft bietet. Es geht zur Yoga-Session? Dann wähle einen Black-Friday-BH mit wenig Stützkraft, der sich deinen Bewegungen anpasst und den Fokus auf deine nächste Pose hält.
Wenn du etwas für schweißtreibende Trainingseinheiten suchst, achte in unserem Nike Black-Friday-Sale auf Sport-BHs mit unserer innovativen Dri-FIT Technologie. Diese feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet. Hier findest du außerdem Sport-BHs mit atmungsaktiven, perforierten Einsätzen, die für maximale Luftdurchlässigkeit sorgen und somit ein angenehm kühles Tragegefühl erzeugen. Gleichzeitig ermöglichen unsere flexiblen Stoffe optimale Bewegungsfreiheit und exzellente Formstabilität.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Um uns dabei zu unterstützen, wähle am Black Friday Sport-BHs, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus recyceltem Material besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.