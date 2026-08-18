Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien

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Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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Nike Pro
Shorts (Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
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Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Ärmelloses Dri-FIT Laufshirt (Damen)
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Ärmelloses Dri-FIT Laufshirt (Damen)
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts ohne Futter für Herren (ca. 23 cm)
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Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Ärmelloses Dri-FIT-Trainingsoberteil für Herren
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Norwegen 2026 Stadion Third
Norwegen 2026 Stadion Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Norwegen 2026 Stadion Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike One Fitted Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
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Nike Tempo
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Norwegen 2026 Auswärts
Norwegen 2026 Auswärts Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Norwegen 2026 Auswärts
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
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Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
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Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Pro 365
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
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Nike One Fitted
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Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Norwegen 2026 Auswärts
Norwegen 2026 Auswärts Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
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Nike Fast Dri-FIT halblange Lauftights mit Innenslip für Herren
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Nike Flex Dri-FIT-Trainingsshorts (ca. 18 cm, Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Tempo Dri-FIT Kurztanktop aus Mesh (Damen)
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Third
Beşiktaş J.K. 2026/27 Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
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Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
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Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien: für jedes Training

Nachhaltige Mode von Nike besteht zu mindestens 50 % aus Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester oder einem Mix aus beidem. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein und schauen uns genau an, wie jeder Rohstoff angebaut, geerntet und verarbeitet wird. Recyceltes Polyester reduziert Abfall und CO₂-Emissionen um etwa 30 % im Vergleich zu neuem Polyester. Bio-Baumwolle benötigt wiederum weniger Wasser und Chemikalien als konventionell angebaute Baumwolle. Das heißt, du bekommst die gleiche Premium-Qualität und Performance, während die Auswirkungen auf die Umwelt weitaus geringer sind.


Materialien für mehr Bewegungsfreiheit


Wenn du sportliche Ziele erreichen willst, bist du mit nachhaltiger Kleidung bestens gerüstet. In einer leichtgewichtigen Leggings mit viel Stretch sind Sprünge, Ausfallschritte und Dehnübungen ein Kinderspiel. Die geschmeidigen Materialien trocknen schnell, sodass du dich das ganze Training über frisch fühlst. Du suchst warme Sportbekleidung? Dann kommt für dich nur ein kuscheliges Piece aus Fleece infrage. Dank beidseitig glattem Finish bieten dir unsere Fleece-Jogginghosen und -Hoodies flauschigen Komfort, ohne aufzutragen. In unserer nachhaltigen Kollektion findest du zudem Jacken mit gewebtem Außenmaterial und wasserabweisender Beschichtung – es kann also regnen, so viel es will: Du bleibst trocken.


Bleib cool, wenn es anstrengend wird


Wer hart trainiert, braucht Sportswear, die mithalten kann. Unsere nachhaltige Mode, die zu mindestens 50 % aus Recycling-Materialien besteht, ist daher mit innovativer Technologie ausgestattet. Unsere bewährte Nike Dri-FIT Technologie beispielsweise leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schnell verdunstet und du ein trockenes Tragegefühl genießt. Wir haben auch Designs mit Mesh-Einsätzen, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Bei kaltem Wetter kommt unsere Nike Therma-FIT Technologie ins Spiel. Diese smarte Technologie reguliert die natürliche Körperwärme, damit deine Muskeln trotz niedriger Temperaturen nicht auskühlen.


Passformen für alle


Ob dynamisch oder entspannt – unsere nachhaltige Kleidung ist in fast jeder Passform erhältlich. Hosen mit Regular Fit und Tapered Leg sind so vielseitig, dass du sie sowohl im Fitnessstudio als auch am Wochenende beim Relaxen tragen kannst. Slim-Fit-Modelle liegen eng am Körper an und bringen smarte Vibes in deine Looks. Relaxed-Fit-Hoodies und -Tops sitzen wiederum so locker, dass sie dir viel Freiraum bieten.


Komfort, den du liebst


Nachhaltige Bekleidung von Nike ist mit cleveren Details für Situationen ausgestattet, in denen du bis an deine Grenzen gehst. Dazu gehören Jacken mit praktischen Taschen auf der Vorderseite, in denen du deine wichtigsten Dinge griffbereit verstauen kannst. Achte auf Modelle mit Reißverschlusstaschen an den Ärmeln, in denen sich Karten oder Schlüssel sicher verstauen lassen. Modelle mit Kapuze schützen dich vor leichtem Regen, sodass dir wechselhaftes Wetter nichts ausmacht. Außerdem haben wir Hosen und Jacken mit Stretch-Bündchen, damit keine Wärme entweichen kann, wenn es kühler wird.


Für eine bessere Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf unserer nachhaltigen Mode auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.