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Basketball-Outfits

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Ja Standard Issue Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
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Kobe Nike Herren-Basketballhose
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"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
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– Sabrina Ionescu
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KD x NOCTA Nike Basketballtrikot (Herren)
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Kobe Nike Herren-Basketballjacke
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Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
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Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Gepolsterte Crew-Socken (1 Paar)
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Nike DNA Academy Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)
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San Antonio Spurs Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Basketballkleidung: Fühl dich wie ein Champion

Schlüpfe in ein Basketball-Outfit, in dem du dich wie ein Profi fühlst, und zeig dein Können auf dem Court. Wir haben Hightech-Leggings und Basketballshorts für Herren und Damen, die deine Performance durch maximalen Komfort und Flexibilität unterstützen. Entdecke die Nike Dri-FIT Oberteile, die den Schweiß von der Haut ableiten, damit er schnell verdunsten kann. Locker sitzende T-Shirts, Trikots und Tanktops stechen mit ihren vom Basketball inspirierten Grafiken sofort ins Auge, während schlichte Performance-Tops mit dem berühmten Nike Swoosh punkten.


Komfort ist das A und O – und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor und nach dem Match. Unsere mit kuscheligem Fleece gefütterten Trainingshosen und die dazu passenden Hoodies sind ideal beim Warm-up oder Cool-down. Um dein Lieblingsteam dabei mit Stolz zu vertreten, entscheide dich für eine Basketballkleidung in Profiqualität und in den Farben deiner Mannschaft.


Angehende NBA-Stars werden unsere Basketball-Ausrüstung für Kinder lieben, egal ob es sich um richtige Trikots handelt, mit denen sie ihre Fähigkeiten verbessern können, oder um Grafik-T-Shirts und Loungewear, die von ihren Basketballheldinnen und -helden inspiriert sind. Außerdem findest du bei Nike auch supersofte Basketballkleidung für Kleinkinder.