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NBA Basketball-T-Shirts

Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
Ja Standard Issue
Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
64,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Basketballtrikot (Herren)
KD x NOCTA
Nike Basketballtrikot (Herren)
119,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Team 31
Team 31 Nike T-Shirt mit Logo (Herren)
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Nike T-Shirt mit Logo (Herren)
34,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“ Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 „Victor Wembanyama“
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
104,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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USA
USA Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Nike Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Basketball-T-Shirt für Herren
44,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballtrikot aus Mesh (Herren)
Recyclingmaterialien
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Trainings-Basketballtrikot aus Mesh (Herren)
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Basketball-T-Shirt für Herren
49,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2023/24
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2023/24 Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder (Jungen)
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Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder (Jungen)
84,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
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Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
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Chicago Bulls
Chicago Bulls Nike NBA-T-Shirt für Herren
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34,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt (Herren)
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Basketball-T-Shirt (Herren)
44,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club T-Shirt (Herren)
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T-Shirt (Herren)
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Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials Nike NBA-T-Shirt für Herren
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San Antonio Spurs
San Antonio Spurs Nike NBA Herren-T-Shirt
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Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ärmelloses Dri-FIT Basketball-Oberteil (Herren)
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Ärmelloses Dri-FIT Basketball-Oberteil (Herren)
54,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
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Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
104,99 €
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
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Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club T-Shirt (Herren)
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Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
Frisch eingetroffen
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Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
44,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-Basketball-T-Shirt (Herren)
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Nike Standard Issue
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Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club T-Shirt (Herren)
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New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-Shirt (Herren)
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KD x NOCTA
KD x NOCTA Kurzarm-T-Shirt für Herren
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Kobe "Mamba Day"
Kobe "Mamba Day" Dri-FIT Max90-T-Shirt für Herren
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Dri-FIT Max90-T-Shirt für Herren
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Longsleeve-Base-Layer-Oberteil für Herren
KD x NOCTA
Nike Longsleeve-Base-Layer-Oberteil für Herren
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
37,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Frisch eingetroffen
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Slowenien
Slowenien Jordan Limited Jersey Auswärtstrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Slowenien
Jordan Limited Jersey Auswärtstrikot (Herren)
89,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
84,99 €
San Antonio Spurs Courtside
San Antonio Spurs Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
San Antonio Spurs Courtside
Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
39,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Basketball-T-Shirt für Herren
44,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
84,99 €
Spanien Practice
Spanien Practice Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Spanien Practice
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €

Basketball-Shirts: Atmungsaktivität, wenn du sie brauchst

Wir wissen, dass es auf dem Platz heiß hergehen kann. Deshalb fertigen wir unsere Basketballoberteile aus atmungsaktiven Materialien mit innovativen Eigenschaften. Da wäre zum Beispiel die Nike Dri-FIT Technologie. Sie transportiert den Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn auf der Oberfläche der Sportswear, damit er schnell verdunsten kann. Das Ergebnis? Du bleibst trocken und behältst selbst bei anstrengenden Spielen einen kühlen Kopf. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze gewähren dir optimale Atmungsaktivität, damit du noch länger am Ball bleibst. Außerdem fühlst du dich dank des leichten Materials völlig unbeschwert. Das luftige Gefühl kannst du mit einem ärmellosen und locker geschnittenen Modell noch verstärken. Oder du entscheidest dich für ein Shirt mit Schlitzen am Saum, sodass du beim Dribbeln, Drehen und Werfen volle Bewegungsfreiheit hast.

Bei der großen Auswahl an Designs und Farben findest du bestimmt das Richtige für deine Workouts. Unsere Basketball-T-Shirts gibt es in neutralen Tönen, die zu allem passen, und in leuchtenden Farben, die auf dem Spielfeld besonders auffallen. Dank der Team-Logos gleichst du deinen Lieblingsspielerinnen und -spielern und die auffälligen Grafiken machen dich zu einem echten Hingucker. Farblich abgesetzte Besätze setzen zusätzliche Akzente, während unser kultiger Nike Swoosh jeden Look abrundet. Natürlich haben wir auch an die Details gedacht: Flatlock-Nähte verleihen unseren Basketball-Shirts eine glatte Passform und verhindern Scheuerstellen bei längerem Tragen – so bleibst du bis zum Schlusspfiff konzentriert bei der Sache.

Während dein Fokus auf dem Spiel liegt, haben wir unsere eigene Herausforderung im Blick: Wir wollen mehr für die Umwelt tun. Mit der „Move to Zero“-Initiative geht Nike den Weg in eine Zukunft frei von CO₂-Emissionen und Abfall. Deshalb findest du bei uns viele Basketballtrikots, die aus nachhaltigen Materialien wie recyceltem Polyester und Nylon hergestellt werden. Diese leistungsstarken Stoffe waren ursprünglich Plastikflaschen, alte Teppiche und Fischernetze, die wir vor der Mülldeponie gerettet haben. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen willst, wähle Designs mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.