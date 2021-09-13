So wäschst und pflegst du einen Sport-BH richtig

Dein Sport-BH gibt dir den nötigen Halt, den du beim Laufen, Springen und Hüpfen ohne Ablenkung brauchst.Aber während du deine Fitnessziele in Angriff nimmst, wird dein Sport-BH bei jedem Workout verschwitzt und muss gründlich gewaschen werden.

Wie andere leistungsbasierte Activewear erfordert auch ein Sport-BH besondere Pflege.Damit er den Halt und die Stützkraft wie beim ersten Tragen beibehält, musst du wissen, wie du ihn richtig wäschst.

Folge diesen Wäschetipps, um die Lebensdauer deines Sport-BHs zu verlängern und ihn sauber und frisch zu halten.