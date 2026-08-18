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Basketball-Shorts & NBA-Shorts

(75)
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike 2-in-1-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
KD x NOCTA
Nike 2-in-1-Shorts für Herren
89,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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San Antonio Spurs Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)
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Nike DNA Academy
Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
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Nike Standard Issue
Dri-FIT Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
59,99 €
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic Basketballshorts (ca. 25,5 cm) (Herren)
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Nike
Dri-FIT Game Classic Basketballshorts (ca. 25,5 cm) (Herren)
39,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm, Herren)
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Nike Standard Issue
Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm, Herren)
54,99 €
Kobe
Kobe 2-in-1-Basketballshorts (Herren)
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Kobe
2-in-1-Basketballshorts (Herren)
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A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT Basketballshorts
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A'ja Wilson
Dri-FIT Basketballshorts
64,99 €
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Association Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jersey-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
KD x NOCTA
Nike Jersey-Shorts für Herren
79,99 €
Nike Classic
Nike Classic Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Classic
Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Dri-FIT Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
54,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Ja
Ja Dri-FIT-Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Ja
Dri-FIT-Basketballshorts für Herren (ca. 20,5 cm)
49,99 €
Ja
Ja Nike Basketballshorts für Herren (ca. 35,5 cm)
Ja
Nike Basketballshorts für Herren (ca. 35,5 cm)
99,99 €
Kobe
Kobe Dri-FIT Basketballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Basketballshorts (Herren)
59,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren) (ca. 35,5 cm)
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Nike Standard Issue
Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren) (ca. 35,5 cm)
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
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Nike Standard Issue
Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
54,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Nike Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 13 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
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54,99 €
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Dallas Mavericks
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Boston Celtics
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
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Ja Standard Issue
Mesh-Basketballshorts für Herren (ca. 13 cm)
59,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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54,99 €
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
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Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
39,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT French-Terry-Fleece-Basketballshorts (ca. 20 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Dri-FIT French-Terry-Fleece-Basketballshorts (ca. 20 cm, Herren)
69,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
44,99 €
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre WNBA Flow Mesh-Shorts
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WNBA Flow Mesh-Shorts
69,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Phoenix Suns Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Milwaukee Bucks Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Book Standard Issue
Book Standard Issue Herrenshorts
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Herrenshorts
119,99 €
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball-Fleece-Shorts
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69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
Nike Standard Issue
Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
64,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Replika-Shorts (Herren)
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Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Replika-Shorts (Herren)
69,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
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Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
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Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
69,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
24,99 €
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
74,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
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Los Angeles Lakers Courtside
Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
74,99 €
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
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Basketballshorts für ältere Kinder
74,99 €
Kobe
Kobe Basketballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Basketballshorts für Herren
99,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Boston Celtics Courtside
Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
74,99 €
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Milwaukee Bucks
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Chicago Bulls Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT French-Terry-Fleece-Basketballshorts (ca. 20 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Dri-FIT French-Terry-Fleece-Basketballshorts (ca. 20 cm, Herren)
69,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
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Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
34,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballshorts aus Mesh (ca. 13 cm) (Herren)
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Nike Standard Issue
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44,99 €
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre WNBA Flow Mesh-Shorts
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WNBA Flow Mesh-Shorts
69,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
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Phoenix Suns Icon Edition
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69,99 €
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Milwaukee Bucks Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Book Standard Issue
Book Standard Issue Herrenshorts
Book Standard Issue
Herrenshorts
119,99 €
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball-Fleece-Shorts
WNBA-Legenden
Nike Basketball-Fleece-Shorts
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
Nike Standard Issue
Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren, ca. 13 cm)
64,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Replika-Shorts (Herren)
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Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
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69,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Shorts für Herren
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Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
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69,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
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69,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Crossover
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24,99 €
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
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Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA Mesh-Trainingsshorts für Herren
74,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
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Los Angeles Lakers Courtside
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74,99 €
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
Kobe
Basketballshorts für ältere Kinder
74,99 €
Kobe
Kobe Basketballshorts für Herren
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Kobe
Basketballshorts für Herren
99,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren
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Dallas Mavericks Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Boston Celtics Courtside
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74,99 €
Milwaukee Bucks
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69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
32,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Pro 365
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32,99 €
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Basketballshorts: Profi-Technologie fürs ganze Team

Unsere Basketballshorts verleihen deinem Spiel noch mehr Schwung. Die flexiblen Materialien machen alle Bewegungen mit, während das atmungsaktive Gewebe dich angenehm kühl hält. Finde in unserer großen Auswahl an Farben und Passformen das passende Modell für dich. Wenn deine kurzen Basketballshorts zu jedem Outfit passen sollen, entscheide dich für neutrale Töne. Mit leuchtenden Farben hingegen setzt du ein Statement. Oder wähle doch Shorts mit dem Logo deines Teams. Für einen lässigen Look und zusätzliche Bedeckung sorgen unsere langen Basketballshorts. Übrigens: Bei unseren kurzen Basketballhosen spürst du kaum, dass du sie überhaupt trägst. Natürlich sind alle Basketballshorts mit dem kultigen Nike Swoosh versehen – ein unverwechselbares Merkmal für Qualität.

Was macht die Basketballshorts von Nike eigentlich so besonders? Zunächst sorgen die intelligenten Materialien dafür, dass du auf dem Spielfeld dein Bestes geben kannst. Die leichte und dehnbare Konstruktion, kleine Schlitze am Saum und ein elastischer Bund bieten dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die innovative Nike Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab und verteilt ihn über die gesamte Materialoberfläche, damit er schnell verdunsten kann. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze sorgen für bestmögliche Atmungsaktivität – so behältst du immer einen kühlen Kopf. Halte Ausschau nach Modellen mit Seitentaschen, in denen du deine Essentials sicher aufbewahren kannst.

Umweltschutz hat für uns höchste Priorität, deshalb setzen wir wenn möglich auf nachhaltige Materialien für unsere Sportswear und Schuhe. Achte auf Basketballshorts, die mindestens zu 50 % aus Recycling-Polyester und Nylon bestehen. Diese Garne werden aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen gesponnen. Das alles ist Teil der Nike „Move to Zero"-Initiative hin zu einer Zukunft ohne CO₂-Emissionen und Abfall. Auch wenn wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben, sind wir auf dem besten Weg dorthin. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen möchtest, entscheide dich für Basketballshorts mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.