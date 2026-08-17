XS S M L XL XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall L Extra Tall XL XL Tall XL Extra Tall XXL XXL Tall 3XL 3XL Tall 4XL XS (EU 32-34) S (EU 36-38) M (EU 40-42) L (EU 44-46) XL (EU 48-50) XXL (EU 52-54)