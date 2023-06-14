3 Workouts auf der Laufbahn, durch die du dein Tempo steigern kannst

Denk daran, dass alle drei der unten aufgeführten Workouts für alle Level skalierbar sind und es sechs Wochen lang alle zwei Wochen eine Steigerung gibt.

Unabhängig von deiner Erfahrung kann schon ein Tempoworkout pro Woche einen Unterschied machen. Wenn du also bereits regelmäßig läufst, für einen Halbmarathon oder einen Marathon trainierst oder einfach in den nächsten sechs Wochen dein Tempo steigern möchtest, kannst du zwei der Workouts in deine wöchentliche Routine einbauen. Du solltest aber unbedingt einen Tag Pause zwischen den Tempoworkouts einlegen.

Wenn du erst kürzlich mit dem Tempotraining oder dem Laufen im Allgemeinen begonnen hast, empfiehlt es sich, für die nächsten sechs Wochen die erste der Optionen im Anschluss an dein Workout zu machen. Die Workouts 2 und 3 sind etwas anspruchsvoller und auf fortgeschrittene und Profiläufer:innen zugeschnitten.

Vergiss nicht, dass Tempoworkouts für deinen Körper anstrengender sind als einfaches Joggen oder Laufen, weshalb sich dein Körper unbedingt regenerieren muss. Fortschritte sind nur mit angemessener Regeneration möglich.

Versuche, bei jedem Intervall ungefähr dieselbe Anstrengung und denselben Pace zu erreichen. Wenn das erste Intervall zu anstrengend war, geh die restlichen Intervalle langsamer an. Lauf in den Ruhephasen nicht weiter, damit sich dein Körper regenerieren kann. Es ist äußerst wichtig, dass dein Pace und deine Anstrengung bei jedem Intervall gleich bleiben. Vielleicht hast du das Gefühl, dich zum Ende deines Workouts hin mehr anstrengen zu müssen, aber du solltest immer noch kontrolliert und genauso lange mit demselben Pace wie bei deinem ersten Intervall laufen. Du bist dein:e eigene:r Co-Trainer:in und kannst immer Pause einlegen, wenn du sie benötigst.

Um deine Tempo-Workouts optimal zu nutzen, solltest du sie um eine Krafttrainingseinheit pro Woche sowie lockere und lange Läufe in Gesprächstempo die Woche über ergänzen.