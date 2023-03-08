Expert:innen empfehlen: Dieses Regenerationsgetränk solltest du nach einem Workout trinken

Nach einem schweißtreibenden Training sollten wichtige Nährstoffspeicher sofort wieder aufgefüllt werden. Das bereitet den Körper auch auf die nächsten Workouts vor. Das ist nur einer der Gründe, warum ein sogenannter Recovery Drink dein Training unterstützen kann.

"Bei der Regeneration nach dem Workout werden nicht nur mikroskopisch kleine Risse in der Muskulatur repariert, es ist auch wichtig, die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen", erklärt Athletiktrainerin Marissa Miller, die auch eine Ausbildung in pflanzenbasierter Ernährung am T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies an der Cornell University nachweisen kann. Zur Erklärung: Glykogen ist nichts anderes als gespeicherte Glukose und Kohlenhydrate und eine der Hauptenergiequellen des Körpers.

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Du kannst dem Körper mit Nahrungsmitteln und Getränken erneut wichtige Elektrolyte zuführen, die du beim Schwitzen verloren hast. Dadurch unterstützt du einen "starken Muskel- und Kraftzuwachs und reduzierst das Risiko von verzögertem Muskelkater", erklärt Miller.

Bevor wir dir sagen, welchen Recovery Drink Expert:innen empfehlen, hier einige Infos über die richtige Trainingsernährung im Allgemeinen.