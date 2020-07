Stärker, schneller, weiter

Eine einfache Veränderung

Fragen dich nach jedem Lauf: Wie ist er gelaufen?



Möglicherweise machst du dich wie immer selber schlecht. (Ich bin langsam gelaufen, weil ich kein guter Läufer bin.) Vielleicht redest du dir aber auch Dinge schön, die besser hätten laufen können. (Na ja, die üblichen lockeren 8 Kilometer, keine große Sache.)



Stattdessen solltest du wie ein guter Coach freundlich, ehrlich und realistisch antworten und dir überlegen, wie du den Lauf beim nächsten Mal besser machen könntest – auch wenn du das Gefühl hattest, dass er perfekt war.



Das bedeutet, dass deine Antwort einen Kontext braucht, so Bennett. "Frag dich: Warum war der Lauf nicht gut? Was war sonst noch mit dir los? Wenn sich der Lauf fantastisch angefühlt hat, frag auch hier nach, warum das so war.



Und dann analysiere deine Antworten wie ein Coach. Wenn sich dein Körper während des ersten Kilometers unrund anfühlte, nimm dir mehr Zeit, damit er sich richtig aufs Laufen einstellen kann (Bennett empfiehlt fünf bis zehn Minuten "ganz lockeres Laufen", gefolgt von leichtem Stretching). Hast du dich großartig gefühlt? Überleg dir, warum das so war – vielleicht hast du am Abend vorher auf einen zweiten Cocktail verzichtet oder hattest eine erholsame Nacht. Versuch, das beim nächsten Mal wieder so zu halten.



"Übernimm weiterhin die Funktion als dein Coach und sei bereit zu lernen. Dann wirst du ein besserer Coach werden", sagt Bennett. "Und damit auch ein besserer Läufer."