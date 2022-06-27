Bra By Michaela: Sport-BH-Outfits

Bra By Michaela
Sport-BHs: So stylt sie Michaela DePrince
Bra By Michaela ist das aktuelle Takeover von Michaela DePrince, der neuen Ikone aus der Welt des Balletts. Sie verleiht dem Tanzen und unserem "Free to Change"-Takeover ihre eigene Note – ein Aufruf, wie wir als Individuen wachsen und stärker werden können.
Für "Sport-BHs: So stylst du sie" haben wir uns mit ihr in NYC getroffen. Dort hat sie uns gezeigt, wie man den Nike Alate Sport-BH von morgens bis abends tragen kann, ohne dass er wie ein Sport-BH wirkt. Sieh dir hier ihre verschiedenen Styling-Ideen an.
1. Weißer Nike Alate Sport-BH zu schwarzem Paillettenmini und Shirt
"Du kennst das – du hast ein Date und probierst etwa die Hälfte deines Kleiderschranks durch, bis du endlich das Outfit gefunden hast, bei dem alles stimmt. Genau so geht es mir mit dieser Kombi. Ich liebe den mühelosen, lässigen Look. So wie ein Tanz, der mühelos aussieht, bei dem aber sämtliche Schritte komplett einstudiert sind. Der Nike Alate Sport-BH in Weiß bildet einen frischen Kontrast zu meiner Haut und dem schwarzen Paillettenmini und Shirt. Ich mag, dass ich den vielseitigen Sport-BH nicht nur als Crop Top tragen, sondern das Shirt auch komplett zuknöpfen kann, sodass man nur die Umrisse darunter sieht."
2. Schwarzer Nike Alate Sport-BH zu weißen Jeans und Trenchcoat
"Ich tanze oft auf der Straße und trainiere ständig meine Armhaltung, wenn ich durch die Stadt laufe. Daher gefällt mir besonders gut, dass mir der Nike Alate Sport-BH mehr Bewegungsfreiheit gibt als andere Sport-BHs. Dieser Look hier ist cool. Ich mag die Verbindung zwischen Klassik und Moderne in Schwarz (Sport-BH) und Weiß (Jeans und Trenchcoat). Alles, in dem ich mich wohlfühle, das mir aber auch gleichzeitig ein Gefühl von Stärke gibt, ist perfekt. Wenn ich mich nicht so sicher fühle, ziehe ich am liebsten etwas an, das mir das Gefühl gibt: 'Du schaffst das. Dein Tag wird mit diesem Outfit besser werden.' Etwas, das dir richtig Power gibt. Mit diesem Outfit würde ich jedes Meeting locker meistern."
3. Schwarzer Nike Alate Sport-BH zu Lederhose und rotem Shirt
"Ich hatte irgendwie ganz vergessen, dass ich den Nike Alate Sport-BH auch zum Training tragen würde, als ich ihn für diesen Look als sexy Crop Top mit einer Lederhose kombiniert habe. Ich liebe dieses Outfit sehr und habe mich einfach großartig damit gefühlt. Es war so bequem, das fand ich super. Durch das knallige Rot des Shirts und der Plateaus wirkt es richtig fröhlich. Ich würde dieses Outfit zum Mädelsabend in einem coolen Club tragen. Ihr wisst schon, diese Art von Location, bei der man durch die Küche eines unscheinbaren Lokals geht und an der Rückseite eine Tür zu diesem Club ist, in dem die beste Musik gespielt wird und man einfach nur tanzen will."