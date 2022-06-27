Bra By Michaela: Sport-BH-Outfits

Bra By Michaela

Bra By Michaela ist das aktuelle Takeover von Michaela DePrince, der neuen Ikone aus der Welt des Balletts. Sie verleiht dem Tanzen und unserem "Free to Change"-Takeover ihre eigene Note – ein Aufruf, wie wir als Individuen wachsen und stärker werden können.

Für "Sport-BHs: So stylst du sie" haben wir uns mit ihr in NYC getroffen. Dort hat sie uns gezeigt, wie man den Nike Alate Sport-BH von morgens bis abends tragen kann, ohne dass er wie ein Sport-BH wirkt. Sieh dir hier ihre verschiedenen Styling-Ideen an.