Nike Alpha Sport-BHs für Damen: die Unterstützung, die du benötigst
Wir haben den Nike Alpha Sport-BH entwickelt, damit du mit Selbstvertrauen trainieren kannst. Maximale Unterstützung, die die Auf- und Abbewegungen minimiert, gibt dir ein sicheres Gefühl. Gleichzeitig erhältst du den nötigen Komfort und die Freiheit, um dein Bestes zu geben. Außerdem findest du vorgeformte Cups, die für einen glatten Look mit schmeichelhafter Formgebung sorgen, sowie breite Brustbänder, die bis unter deinen Brustkorb reichen, die weder drücken noch stören.
Egal, ob du eine passionierte Läuferin bist, oder leidenschaftlich gern ins Fitnessstudio gehst: Wenn du dein Potenzial testest, kommst du ins Schwitzen. Deshalb bestehen unsere Alpha-BHs aus unserem einzigartigen Nike Dri-FIT Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und schnell trocknet. Zusätzlich findest du strategisch platzierte, perforierte Einsätze, die für zusätzliche Luftzirkulation in hitzeintensiven Bereichen sorgen, und Ausschnitte am Rücken, die deinem Körper zusätzliche Freiheit zum Atmen geben.
Unsere Alpha Sport-BHs werden mit viel Liebe zum Detail hergestellt, denn bei intensiven Workouts kommt es genau darauf an. Achte beispielsweise auf verstellbare Träger an der Vorderseite, mit denen du leicht und unkompliziert deine optimale Passform findest. Und mit den verstellbaren Rückengrößen regulierst du den für dich gewünschten Kompressionsgrad. Dank unserer praktischen Reißverschlüsse auf der Vorderseite ziehst du dich außerdem schnell und bequem an und aus.
Um die Zukunft unseres Planeten zu schützen, müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Deshalb haben wir die „Move to Zero“-Initiative von Nike ins Leben gerufen, mit der wir darauf abzielen, keine CO₂-Emissionen und keinen Abfall mehr verursachen. Im Rahmen dieser Verpflichtung recyceln wir jedes Jahr durchschnittlich eine Milliarde Plastikflaschen, um daraus hochwertige Garne für unsere Bekleidung herzustellen. Wenn du uns auf diesem Weg unterstützen willst, dann halte Ausschau nach einem Nike Alpha Sport-BH mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.