High-Top-Sneaker für Damen: verfolge deine Ziele
Sei es beim Sport oder beim Relaxen: Unsere High-Top-Damen-Sneaker sind dabei für maximalen Komfort zuständig. Sie sind extra dafür konzipiert, um deinen Knöchel herum angenehm eng anzuliegen und ein sicheres Tragegefühl sowie besseren Gelenkschutz zu ermöglichen. Unter dem Fuß findest du gepolsterte Innensohlen für himmlischen Komfort sowie griffige Außensohlen, die eine solide Basis kreieren. Achte auch auf die speziell entwickelten Varianten, die für spezifische Sportarten entworfen wurden. Oder hol dir ein Streetwear-Design, das dich im Alltag mit jeder Menge Style unterstützt.
Maximale Bewegungsfreiheit
Wir fertigen unsere Damen-Sneaker in High-Top-Form mit verschiedenen Obermaterialien an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind. Beispielsweise findest du flexible, elastische Materialien, die natürliche und uneingeschränkte Fußbewegungen ermöglichen. Beim Aufwärmen gewährleisten atmungsaktive Stoffe eine optimale Luftzirkulation um die Füße herum. Dadurch kannst du überschüssige Hitze leichter abführen und genießt länger ein angenehmes Frischegefühl – perfekt für lang anhaltende Konzentration. Es geht bei wechselhaftem Wetter in die Natur? Dann sorgt ein Paar mit wasserfestem Finish und strapazierfähigen Membranen für trockene Füße.
Das richtige Maß an Stützkraft
Du bist eine Läuferin. Eine Fußballerin. Eine Golferin. Was auch immer deine Lieblingssportart ist, dein Training kann manchmal ganz schön auf die Muskeln und Gelenke gehen. Da kommen unsere ausgezeichneten Air-Elemente ins Spiel: Sie fangen beim Auftreten die Energie deiner Bewegungen ab und kehren anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Das Resultat? Ein federndes Gefühl bei jedem Schritt und ein dynamisches Abtreten. Wir stellen unsere Nike High Tops für Damen übrigens auch mit weichen Schaumstoff-Polsterungen in der inneren Sohle her. Diese Schicht fängt bei jedem Schritt, Sprung und Landen den Aufprall ab und beugt somit Muskelermüdung und der Verletzungsgefahr vor.
Push dich bis ans Limit
Vom Training nach Feierabend bis zum kritischen Spiel in der Liga: Bei unseren High-Top-Schuhen für Damen findest du auch leistungsstarke Fußballdesigns. Speziell entwickelte Schusszonen mit einem strukturierten Finish ermöglichen eine optimale Ballkontrolle, die wiederum präzise Pässe und kraftvolle Torschüsse verspricht. Verschiedene Stollen sorgen dabei für das richtige Maß an Traktion, je nach Bodenart. Wähle tiefe Stollen, die sich zuverlässig im Gras festbeißen, oder niedrigere Stollen, die auf Kunstrasen optimale Stabilität (und maximales Selbstbewusstsein) gewährleisten. Außerdem erwarten dich in dieser Kollektion auch Sock Boots und Schnürschuhe, die sich für die perfekte Passform anpassen lassen.
Bereit für den Golfplatz
Wenn es zum Golfplatz geht, haben wir auch dafür die richtigen High-Top-Sneaker für Damen für dich. Außensohlen mit speziellen Stollen kreieren die perfekte Basis für kraftvolle Schwünge und präzise Putts. Und damit dein Fuß auch angenehm gepolstert wird, sind einige Varianten tief in der Sohle mit Air Zoom-Elementen ausgestattet, die eine hervorragende Energierückgabe mit verbesserter Stabilität beim Schwung garantieren. Zudem sorgt eine gemütliche Polsterung am Schuhkragen dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt.
Mit Blick auf die Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das willst du auch? Dann hol dir Nike High-Top-Sneaker für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.