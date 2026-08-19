Nike Air Max 90 Damen-Sneaker: ultimativer Komfort
Der ikonische Nike Air Max 90 für Damen: Retro-Style trifft auf innovative Polsterung. Bei diesen Designs bleiben wir den klassischen Laufschuhen treu, mit denen damals alles begann. Was das genau bedeutet? Beispielsweise erwarten dich das ikonische Waffelprofil in der Sohle, genähte Überzüge und strukturierte Akzente. Hochwertige Materialien wie Wildleder und Leder verleihen dem Klassiker zudem ein aktuelles Upgrade, während unsere Air-Elemente für ein dynamisches Abrollen sorgen.
Unsere Nike Air Max 90 Schuhe für Damen haben weiterhin die klobige Sohle, die du von dem Original kennst und liebst. Entdecke die Außensohlen mit Waffelstruktur, die mit ihrem tiefen Profilmuster nicht nur zuverlässige Traktion, sondern auch einen coolen Retro-Style garantieren. Und natürlich dürfen wir auch nicht das Feature vergessen, das dem Schuh seinen Namen gibt – die sichtbaren Air-Elemente in der Ferse. Zusammen mit der Mittelsohle aus Schaumstoff fangen sie den Aufprall beim Auftreten ab und ermöglichen eine außergewöhnlich weiche und leichte Polsterung.
Unsere Nike Air Max 90 Sneaker für Damen sind mit einem gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen ausgestattet. Er kreiert einen cleanen Look, der sich leicht stylen lässt, und ermöglicht eine sichere, gemütliche Passform. Klassische Details aus thermoplastischem Polyurethan sorgen zudem in der Ferse und Ösenleiste für ein strapazierfähiges Finish – und den ikonischen 90s-Vibe.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn auch dir das wichtig ist, dann hol dir Nike Air Max 90 Damen-Sneaker, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden außerdem sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.