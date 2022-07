Football Stories: Leah Williamson

Am entscheidenden Abend trat Leah auf das Spielfeld. Die Spielerinnen beider Mannschaften stellten sich hinter ihr auf. Die Torhüterin machte sich bereit, um ihren Schuss zu halten. Die Schiedsrichterin legte den Ball auf den Elfmeterpunkt und Leah trat an ihre Position. Sie lief an und katapultierte den Ball in die Luft. Die Torhüterin sprang in die Höhe, aber Leahs Schuss war nicht zu halten. Der Ball streifte die Finger der Torhüterin und landete im Netz. TOR! Leahs Triumpfschrei war nicht zu überhören und ihre Teamkameradinnen stürzten sich mit Freudengeheul auf sie.



Einige Jahre später erreichte Leah ihr großes Ziel: Sie wurde Mannschaftskapitänin, so wie ihr Idol Kelly Smith.