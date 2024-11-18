Football Stories: Fran Kirby

Am Tag von Frans erstem Fußballtraining weigerte sie sich, hinzugehen. Ein Coach hatte Fran beim Spielen in der Schule gesehen und sie zu einem Training mit seinem Team eingeladen. Aber alle Kinder dort waren älter als die siebenjährige Fran, und sie war schrecklich nervös.

Frans Mutter war geduldig. Sie wusste, dass Fran nur ein wenig Zuspruch brauchte. Sie überredete Fran, es auszuprobieren, und nach dem ersten Training war Fran Feuer und Flamme.

"Jedes Mal, wenn ich ein Tor schieße, freue ich mich wie damals, als ich als Kind im Park gespielt habe."