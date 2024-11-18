Football Stories: Jackie Groenen

Es war einmal ein Mädchen, das zwei Sportarten liebte. Mit gerade einmal 17 Jahren musste sich Jackie entscheiden, ob sie ihre Karriere als Fußballspielerin oder als Judoka (jemand der den japanischen Kampfsport ausübt) weiterverfolgen wollte.

Jackie schaffte es bereits als Teenagerin in ihr erstes Profifußballteam, kämpfte aber auch auf nationalem Niveau auf der Judomatte, solange es möglich war. Doch nach einem Kampf musste sie ihren Fußball-Coaches gestehen, dass sie sich beim Judoturnier die Hüfte gebrochen hatte und nicht spielen konnte. Sie wusste: Jetzt musste sie sich entscheiden.

Sie war hin- und hergerissen. Fußball war einfach aufregend! Das Flutlicht. Das Tempo. Aber auch die Disziplin beim Judo gefiel ihr. Beim Judo ging es nur um Jackie und ihre Gegnerin, um nichts anderes.

"Tief in mir drin war mir immer klar, dass ich mich für Fußball entscheiden würde."