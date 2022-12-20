4 gute Neujahrsvorsätze und wie man sie einhält

Zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, ihren Lebensstil mithilfe von Neujahrsvorsätzen zu ändern. Du brauchst dafür noch etwas Inspiration? Dann sind diese Ziele hinsichtlich Achtsamkeit, Bewegung, Erholung und gesunder Ernährung möglicherweise genau das Richtige für dich. Ganz gleich, welche Vorsätze du hast, selbst kleine Veränderungen können eine große Wirkung auf dein allgemeines Wohlbefinden haben.

Das Schwierigste an Neujahrsvorsätzen ist oft nicht, sie zu fassen, sondern sie auch einzuhalten. Laut einer Studie, die 2021 im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht wurde, halten nur wenige Menschen einen ganzen Monat durch, bevor sie ihre Neujahrsvorsätze wieder verwerfen.

Hier findest du vier von Expert:innen empfohlene Ideen für Neujahrsvorsätze – und Tipps, wie du sie einhalten kannst.