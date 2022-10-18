So reinigst du Mesh-Schuhe

Nike Flyknit Schuhe sind auf Leistung ausgelegt und haben hochfeste Fasern für ein leichtes Obermaterial, das gezielten Halt, Elastizität und Atmungsaktivität bietet. Schuhe werden unweigerlich schmutzig.

Ob du Nike Flyknit Sneaker zum Laufen, Fußball, Basketball oder im Alltag verwendest, irgendwann sieht man ihnen an, dass sie getragen werden. Wenn du deine Knit- oder Mesh-Schuhe regelmäßig reinigst, bleiben sie in besserem Zustand – und sehen wie neu aus.

Nike empfiehlt nicht, Schuhe in der Waschmaschine zu waschen. Am besten reinigst du Schuhe aus Mesh oder Nike FlyKnit mit der Hand.

(Verwandter Artikel: Kannst du Sneaker in der Waschmaschine waschen? So wäschst du deine Nike Sneaker am besten)

Führ diese einfachen Schritte aus, um deine Schuhe wieder wie neu aussehen zu lassen.