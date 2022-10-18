So reinigst du Mesh-Schuhe
Produktpflege
Befolge diese einfachen Tipps, um Schuhe aus Mesh oder Nike Flyknit zu reinigen.
Zubehör
- Mildes Waschmittel, Seife oder Sneaker-Reiniger
- Backpulver (optional)
Benötigte Utensilien
- Schuhbürste oder saubere Ersatz-Zahnbürste
- Weiche Tücher (z. B. aus Mikrofaser)
- Schüssel oder kleiner Eimer
- Schuhspanner oder alte Zeitungen
Nike Flyknit Schuhe sind auf Leistung ausgelegt und haben hochfeste Fasern für ein leichtes Obermaterial, das gezielten Halt, Elastizität und Atmungsaktivität bietet. Schuhe werden unweigerlich schmutzig.
Ob du Nike Flyknit Sneaker zum Laufen, Fußball, Basketball oder im Alltag verwendest, irgendwann sieht man ihnen an, dass sie getragen werden. Wenn du deine Knit- oder Mesh-Schuhe regelmäßig reinigst, bleiben sie in besserem Zustand – und sehen wie neu aus.
Nike empfiehlt nicht, Schuhe in der Waschmaschine zu waschen. Am besten reinigst du Schuhe aus Mesh oder Nike FlyKnit mit der Hand.
(Verwandter Artikel: Kannst du Sneaker in der Waschmaschine waschen? So wäschst du deine Nike Sneaker am besten)
Führ diese einfachen Schritte aus, um deine Schuhe wieder wie neu aussehen zu lassen.
Handwäsche von Nike Flyknit Schuhen und anderen Mesh-Schuhen
1.Die Lösung vorbereiten
Misch ein bisschen Waschmittel oder milde Seife in einer Schüssel mit kaltem oder lauwarmem Wasser. Das Wasser sollte nicht heiß sein, da es die Farbe der Schuhe beschädigen könnte. Auf aggressive Chemikalien oder Bleichmittel solltest du ebenfalls verzichten.
2.Schmutz entfernen
Entferne Schmutz vom Obermaterial. Schlag dann die Schuhe zusammen, damit Schmutzklumpen aus der Sohle fallen. Mach das am besten draußen oder über dem Waschbecken.
3.Schnürsenkel entfernen
Entferne die Schnürsenkel. Du kannst sie mit der Hand oder in der Waschmaschine waschen. Bei Handwäsche reibst du die Schnürsenkel mit der Seifenmischung ein und spülst sie mit kaltem Wasser aus. Bei Maschinenwäsche legst du die Schnürsenkel in ein Wäschenetz und wäschst sie im Schonwaschgang in der Maschine. Lass sie an der Luft trocknen, da der Trockner die Enden der Schnürsenkel beschädigen könnte.
(Verwandter Artikel: 3 einfache Möglichkeiten zum Reinigen von Schnürsenkeln)
4.Mit Zeitungspapier ausstopfen
Stopf die Schuhe mit zerknülltem Zeitungspapier, Waschlappen oder einem Schuhspanner aus, damit sie die Form beibehalten.
5.Schuhe mit Lösung abbürsten
Tauch eine Schuhbürste oder saubere Extra-Zahnbürste in die Seifenflüssigkeit und bürste dann sanft die Schuhe in Richtung des Strickmusters. Die Richtung kann sich auf verschiedenen Schuhteilen ändern, je nach Dichte und Muster des Stricks. Reib nicht zu fest und achte darauf, nicht das Garn zu beschädigen.
6.Den restlichen Schuh reinigen
Reinige die Seiten und die Sohlen mit der Bürste.
7.Ein Tuch verwenden
Wisch die Seife mit einem sauberen Reinigungstuch ab. Wiederhol die Schritte 5 und 6, falls erforderlich. Wenn die Schuhe besonders schmutzig sind, solltest du es mehrere Male wiederholen.
8.An der Luft trocknen
Tupf die Schuhe mit einem Reinigungstuch trocken und lass sie dann an der Luft trocknen. Die Hitze des Trockners kann die Schuhe beschädigen, also verzichte lieber auf ihn.
Text: Hannah Singleton
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Nike Flyknit Sneaker in der Waschmaschine waschen?
Nike empfiehlt aufgrund des empfindlichen Materials nicht, Nike Flyknit Schuhe (oder andere Schuhe) in der Waschmaschine zu waschen. Wasch Nike Flyknit Schuhe und andere Mesh-Schuhe immer mit der Hand.
Kann ich Nike Flyknit Sneaker im Trockner trocknen?
Die Hitze im Trockner kann das Strickmaterial beschädigen. Lass deshalb deine Nike Flyknit oder Mesh-Schuhe lieber an der Luft trocknen.
Wie reinige ich weiße Nike Mesh-Schuhe?
Wenn du deine weißen Nike Mesh-Schuhe wieder zum Strahlen bringen möchtest, misch zwei Teile Backpulver mit einem Teil Wasser. Trag diese Paste mit einer weichen Bürste auf dem Strickobermaterial auf und bürste sanft in Richtung des Mesh- oder Strickmusters.
Du kannst diese Mischung auch auf die Gummisohle geben und Schmutz oder Flecken wegschrubben. Lass die Backpulvermischung 30 Minuten einwirken und verwende dann einen feuchten Waschlappen, um das Material abzuwischen.
(Verwandter Artikel: So sehen deine weißen Schuhe wieder brandneu aus)