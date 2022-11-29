So reinigt man Matsch von Schuhen

Ob du bei einer Wanderung in Schlamm trittst oder aus Versehen durch eine Pfütze läufst – wenn du deine Schuhe säuberst, bleiben sie für viele weitere Outdoor-Abenteuer in einem guten Zustand.

So entfernst du Matsch von Laufschuhen oder Wanderstiefeln.

(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Schuhe in sechs einfachen Schritten)