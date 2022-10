Entferne als Erstes die Schnürsenkel aus deinen Schuhen. Dann kannst du sie entweder von Hand mit milder Seife oder mit einem milden Waschmittel waschen oder sie in einem Wäschenetz ins Pflegeleicht-Programm der Waschmaschine geben. Sie müssen auf jeden Fall an der Luft trocknen. Hitze kann die Kunststoffspitzen verformen.

Wenn die Schnürsenkel nach dem Waschen immer noch nicht weiß aussehen, leg sie in Bleichmittel ein. Zieh Handschuhe an und misch drei Esslöffel Bleichmittel mit dreieinhalb Litern Wasser. Leg die Schnürsenkel in ein Wäschenetz, bevor du sie in die Lösung eintauchst und leg etwas Schweres obenauf, damit sie nicht an die Oberfläche kommen. Warte fünf Minuten und wasch sie dann per Hand oder in der Waschmaschine gründlich aus.