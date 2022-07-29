Kannst du Sneaker in der Waschmaschine waschen? So kannst du deine Nike Sneaker waschen

Um Sneaker vor dem Waschen vorzubehandeln, kannst du selbst eine milde Reinigungslösung herstellen, indem du einen Esslöffel Backpulver in einen halben Becher Wasser gibst. Wenn du weißen Essig zur Hand hast, kannst du auch einen Viertel Becher Wasser und einen Viertel Becher Essig sowie einen Esslöffel Backpulver vermischen.

Befeuchte die Borsten einer sauberen Zahnbürste und tauche sie in etwas Backpulver ein. Reibe dies vorsichtig auf dem Fleck ein, warte 10 bis 15 Minuten und wische es dann mit einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch oder einem Handtuch wieder ab.

Tipp: Mit dieser Methode kannst du auch Flecken von deiner Kleidung entfernen.

Wenn im Profil deiner Tennisschuhe Matsch klebt oder kleine Steinchen oder andere Dinge in schwer zu erreichenden Vertiefungen stecken, kannst du sie mit einer weichen Bürste, einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser entfernen. Spüle sie anschließend mit Wasser ab.