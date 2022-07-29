Kannst du Sneaker in der Waschmaschine waschen? So kannst du deine Nike Sneaker waschen

Kannst du Sneaker in der Waschmaschine waschen? So wäschst du deine Nike Sneaker am besten
Produktpflege
Sieh dir an, wie man Schuhe am besten reinigt, ohne dass sie darunter leiden.
Wenn du das frische Aussehen neuer Schuhe liebst, aber auch deine alten Lieblingssneaker noch länger tragen möchtest, solltest du sie regelmäßig waschen (und zwar richtig, um sie dabei nicht zu beschädigen). Sieh dir hier an, wie du Schuhe am besten sauber bekommst.
Kann ich Schuhe in der Waschmaschine waschen?
Zunächst einmal: Nike empfiehlt nicht, Schuhe in der Waschmaschine zu waschen. Indem du sie richtig von Hand reinigst, kannst du versehentliche Beschädigungen vermeiden. Außerdem kann deine Waschmaschine kaputt gehen, wenn du große Gegenstände wie Sneaker darin wäschst.
Am besten kannst du Sneaker reinigen, ohne sie zu beschädigen, indem du sie mit einem milden Reinigungsmittel abbürstest und dann an der Luft trocknen lässt. Sei besonders vorsichtig, wenn du bestimmte Materialien wie z. B. Wildleder reinigst.
Schuhmaterial: Was du vor dem Waschen wissen solltest
Sneaker aus Baumwolle, Nylon, Canvas oder Polyester können normalerweise gut mit einer milden Reinigungslösung von Hand gereinigt werden.
(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Schuhe in sechs einfachen Schritten)
Sei besonders vorsichtig, wenn du empfindlichere Schuhmaterialien reinigst, z. B. Leder oder Wildleder. Flecken auf Lederschuhen kannst du mit einem Schmutzradierer oder einer Lederpflegecreme entfernen. Um das Leder nicht zu beschädigen, solltest du dabei nur leicht andrücken.
Wildleder ist ein empfindliches Material, das Feuchtigkeit absorbiert und daher sehr fleckenanfällig ist. Um Flecken von vornherein zu vermeiden, kannst du ein Pflegemittel für Wildleder verwenden.
(Verwandter Artikel: So sehen deine Wildlederschuhe wieder wie neu aus)
Wie du Flecken auf deinen Sneakern vor dem Waschen vorbehandelst
Um Sneaker vor dem Waschen vorzubehandeln, kannst du selbst eine milde Reinigungslösung herstellen, indem du einen Esslöffel Backpulver in einen halben Becher Wasser gibst. Wenn du weißen Essig zur Hand hast, kannst du auch einen Viertel Becher Wasser und einen Viertel Becher Essig sowie einen Esslöffel Backpulver vermischen.
Befeuchte die Borsten einer sauberen Zahnbürste und tauche sie in etwas Backpulver ein. Reibe dies vorsichtig auf dem Fleck ein, warte 10 bis 15 Minuten und wische es dann mit einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch oder einem Handtuch wieder ab.
Tipp: Mit dieser Methode kannst du auch Flecken von deiner Kleidung entfernen.
Wenn im Profil deiner Tennisschuhe Matsch klebt oder kleine Steinchen oder andere Dinge in schwer zu erreichenden Vertiefungen stecken, kannst du sie mit einer weichen Bürste, einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser entfernen. Spüle sie anschließend mit Wasser ab.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Sneaker in der Waschmaschine waschen?
Nike empfiehlt nicht, Schuhe in der Waschmaschine zu waschen. Am besten kannst du Sneaker reinigen, ohne sie zu beschädigen, indem du sie mit einem milden Reinigungsmittel abbürstest und dann an der Luft trocknen lässt. Sei besonders vorsichtig, wenn du Wildlederschuhe reinigst.
(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Schuhe in sechs einfachen Schritten)
Kann ich Sneaker in den Trockner geben?
Die Hitze im Trockner kann deine Schuhe beschädigen, weshalb du sie lieber an der Luft trocknen lassen solltest.
Text: Claire Tak