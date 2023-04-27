Expert:innen erklären, wie du Durststrecken beim Workout vermeidest

Es ist kein Geheimnis, dass Flüssigkeitsversorgung eine wichtige Komponente beim Training ist. Aber du solltest nicht nur vor und während des Workouts Wasser trinken, sondern auch danach. Nur so kannst du sicherstellen, dass sich dein Körper schnell erholt und Dehydrierung vermieden wird.

Laut einer Studie, die 2021 im Journal of Human Kinetics veröffentlicht wurde, spielt die Flüssigkeitsversorgung eine wichtige Rolle beim Regenerationsprozess. Außerdem steigert sie die Performance und beugt Verletzungen während des Workouts vor. Wenn du deinem Körper Flüssigkeiten zuführst, stillst du natürlich deinen Durst. Aber du füllst auch deine Speicher auf und ermöglichst deinem Körper den so wichtigen Cool-down nach dem Schwitzen.

"Ein ausgewogener Flüssigkeitshaushalt ist nicht nur wichtig für eine angemessene Versorgung mit Elektrolyten und für die Verdauung. Er hängt auch direkt mit der Regulierung der Körpertemperatur und der Vermeidung von Überhitzung, Hitzeerschöpfung und Hitzeschlägen zusammen", so Emily Tills, M.S., zertifizierte Ernährungsberaterin. "Training erhöht die Körpertemperatur. Um sie zu senken oder um in den Normalbereich zu kommen, müssen wir angemessene Mengen an Wasser trinken."

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Tills erklärt, dass Schwitzen während eines Workouts zum Verlust von Elektrolyten führen kann. Diese sind wichtig für die Organfunktion und erleichtern die Muskelkontraktion. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, sie durch Nahrungsmittel und Getränke nachzufüllen.

"Wenn wir uns nach dem Training nicht rehydrieren, riskieren wir Muskelkrämpfe und sogar Bewusstlosigkeit oder größere medizinische Probleme", sagt Tills.